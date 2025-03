São Paulo estreia no Brasileiro em busca de encerrar jejum de vitórias na competição

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Sport. Na partida, que acontece no Morumbis, o Tricolor Paulista busca encerrar uma sequência negativa sem triunfos na competição na qual é hexacampeão.

Na reta final da temporada passada, o São Paulo, de Luis Zubeldía, encontrava-se em um período de baixa de desempenho e, sobretudo, de resultados. Desta maneira, o time paulista encerrou o Campeonato Brasileiro sem vencer nas cinco rodadas finais.

No período, o São Paulo somou dois empates, contra RB Bragantino (1 a 1) e Atlético-MG (2 a 2), e três derrotas consecutivas, diante de Grêmio, Juventude e Botafogo, todas por 2 a 1. Desta maneira, Luis Zubeldía chegou a ter seu cargo ameaçado no Tricolor, no entanto recebeu um voto de confiança da diretoria e permaneceu como treinador.

?? O Tricolor acertou a renovação de contrato do jovem meia Alves, de 20 anos, que assinou um novo vínculo até 31 de dezembro de 2028. Formado em Cotia, o jogador chegou ao Tricolor com apenas 11 anos de idade e conquistou títulos na base antes de chegar ao elenco principal,... pic.twitter.com/EYEI1cQkGh ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 28, 2025

Na temporada em questão, o São Paulo encerrou o Brasileirão na sexta colocação, com 59 pontos, assegurando vaga direta à fase de grupos da Libertadores de 2025. O clube do Morumbis ficou apenas três pontos a frente do Corinthians, sétimo colocado que somou 59 unidades.

Após a polêmica eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o São Paulo vem tendo mais de 15 dias para descansar e se preparar para os próximos desafios da temporada. O elenco voltará a entrar em campo após exatos 19 dias, período que o torcedor espera ter sido bem aproveitado por Zubeldía.