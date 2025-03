Saint-Étienne x PSG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Francês

Neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Francês, o Saint-Éttiene recebe o Paris Saint-Germain, às 15h (de Brasília), no Stade Geoffroy-Guichard, em Saint-Éttiene.

O Saint-Étienne acabou com série de maus resultados no Campeonato Francês. Agora, os donos da casa tentam surpreender o líder sair da zona de rebaixamento. O PSG chega embalado para a partida. No entanto, o técnico Luis Enrique pode poupar alguns titulares visando as quartas de final da Liga dos Campeões.

St Étienne-Paris : Dernière ligne droite ? Entre classement?, dynamiques? et joueurs à suivre?, tour d'horizon du match qui attend nos Parisiens face à des Verts en quête de maintien. ???? ? Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 28, 2025

O duelo terá transmissão da CazéTV.

POSIÇÕES NA TABELA

Saint-Éttiene - 23 pontos em 26 jogos - 16º lugar.



PSG - 68 pontos em 26 jogos - 1º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Saint-Éttiene: Larsonneur; Macon, Batunbinsika, Nade, Petrot; Ekwah, Bouchouari, Tardieu; Cardona, Stassin, Davitashvili



Técnico: Eirik Horneland

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Beraldo, Pacho e Theo Hernandez; João Neves, Doue e Fabian Ruiz; Dembelé, Gonçalo Ramos e Barcola



Técnico: Luis Enrique

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Jérémy Stinat, com os assistentes Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu. O VAR será conduzido por Dominique Julien.