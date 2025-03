Saiba como assistir o UFC México, card liderado por Brandon Moreno vs Steve Erceg

Pouco mais de um ano depois, o Ultimate volta a Cidade do México neste sábado (29), para promover mais um de seus eventos. Novamente com Brandon Moreno como um dos protagonistas da atração principal do show, desta vez ao lado de Steve Erceg, o UFC México contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Moreno chega para o combate deste sábado com duas missões: se colocar novamente na corrida por uma disputa de título na categoria e vencer em seu país natal pela primeira vez atuando pelo UFC. Em duas passagens pela organização, o mexicano coleciona duas derrotas e um empate competindo 'em casa'.

Por outro lado, o ex-desafiante ao título peso-mosca do UFC Steve Erceg vai em busca de recuperação depois de perder seus dois últimos compromissos - um deles contra o brasileiro Alexandre Pantoja, em disputa pelo cinturão. Mais do que voltar à coluna das vitórias, um triunfo neste sábado pode fazer o australiano subir degraus importantes no ranking até 57 kg do Ultimate, onde ocupa atualmente o oitavo lugar.

Esquadrão Brasileiro no México

Como de costume, o 'Esquadrão Brasileiro' estará presente no evento deste sábado, no México. Pelo card principal, apenas a vitória interessa para Saimon Oliveira, que encara David Martinez. Já na parcela preliminar do show, o trio Melk Costa, Julia Polastri e Gabriel Fly mede forças com Christian Rodriguez, Lupita Godinez e Jamall Emmers, respectivamente.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 17h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 20 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.

