Romero diz que Corinthians aprendeu com 2024 e deseja mais 3 títulos no ano

Romero, um dos capitães do Corinthians neste ano, enfatizou busca por todos os campeonatos a serem disputados em 2025 e aprendizado com última temporada.

O que aconteceu

O atacante do Corinthians comparou 2024 com a atual temporada, e afirmou que a equipe quer buscar os três títulos deste ano. Romero ainda falou sobre pressão enfrentada no último ano com a briga contra o rebaixamento.

Aqui no Corinthians não dá para escolher títulos, você tem que brigar por tudo. Aconteceu isso no ano passado também. A gente não abriu mão de nenhum campeonato. A gente chegou em duas semifinais. Amanhã (domingo) começa o Campeonato Brasileiro. Tem a Sul-Americana, Copa do Brasil. Se você me perguntar o que eu quero, eu quero os três. O treinador também que vai dirigir isso. Todo mundo está acostumado a jogar aqui no Corinthians. Desde o ano passado, com o que a gente viveu. O ano passado foi de muita pressão, muita dificuldade, muito sofrimento. Não é a mesma coisa brigar por títulos que pelo rebaixamento. Romero

Romero também reforçou importância do jogo que deu o título do Paulistão ao Corinthians, na última quinta-feira. O atleta disse ainda que a conquista foi pelo filho, que desejava "ver o pai campeão".

Foi uma noite única. Por tudo que a gente viveu, seis anos sem ganhar um título aqui. Eu como corintiano estava muito ansioso de poder ver o Corinthians campeão. Eu acompanhei esses anos que eu estava fora do Corinthians, acompanhei a final do Paulista de 2020, a Copa do Brasil. Estava aqui já na Sul-Americana, na Copa do Brasil também. E foi quando o juiz apitou o final, eu estava muito emocionado, feliz de poder ganhar um título dentro da nossa arena. Acho que tinha mais pressão do meu filho que da torcida de ganhar o título. "Eu queria o meu papai campeão" (disse o filho). Eu não queria decepcionar ele. A gente sabia que não podia escapar e deu tudo certo. Romero

O camisa 11 do Timão ainda expôs sua experiência como jogador da equipe, e como pode ser exemplo dos jogadores mais novos. "Já entendo o Corinthians, como se tem que ser aqui. Viver o Corinthians. Você tem que praticamente deixar tudo para o clube porque é enorme, um clube que demanda muita coisa, tem muita pressão, tem muita responsabilidade. Tudo isso me fez amadurecer, hoje mais experiente consigo falar isso para os meninos que estão chegando, eles sabem do que estou falando porque eu vivi, em carne própria eu vivi isso, experimentei isso".

Romero concluiu falando sobre problemas internos entre jogadores, e explicou que isso é o que faz os atletas crescerem como grupo. "Isso é normal em um grupo de jogadores, em um grupo de grandes jogadores, grandes profissionais, todo mundo quer ganhar. Essa discussão, esse tipo de briga, é normal acontecer no futebol. E tem que acontecer, muitas vezes a gente fala que não, mas tem que acontecer porque é onde realmente a gente vai melhorar. Queríamos fazer as coisas bem, não errar, então tudo isso tem que acontecer para o grupo entender onde está, o tamanho do grupo, e com esse título aliviou muitas coisas, estávamos com muita vontade de conquistar", disse.