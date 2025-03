Romero comenta tensões no vestiário e diz que Corinthians não escolherá competições: "Quero as três"

Na tarde deste sábado, o Corinthians promoveu uma coletiva de imprensa com alguns jogadores que foram destaque na conquista do Campeonato Paulista na última quinta-feira. O goleiro Hugo Souza, os atacantes Yuri Alberto e Romero, e o volante Carillo participaram da entrevista, realizada no CT Dr. Joaquim Grava.

Capitão do Corinthians, Romero foi questionado sobre as tensões no vestiário. Após a derrota por 3 a 0 para o Barcelona de Guayaquil-EQU no jogo de ida da terceira fase da Libertadores, especulou-se que houve uma briga no elenco alvinegro. O paraguaio, entretanto, normalizou as discussões e justificou a situação.

"Essas discussões, esse tipo de briga é normal acontecer no futebol. E tem que acontecer. Muitas vezes falamos que não, mas tem que acontecer porque é onde vamos melhorar. No dia a dia, vamos entender como as outras pessoas pensam, a forma de lidar num momento complicado. Isso ajudou bastante, não só esse dia, tem vários dias nos treinos, nos jogos. Isso ajuda bastante, porque a única coisa que queremos como grupo é ganhar, conquistar. Como eu sempre falo, o mais importante é o Corinthians. Estamos aqui para ajudar o Corinthians e sempre vamos lutar para o corintiano ganhar títulos. Primeiro era voltar a ganhar títulos, agora é continuar a ganhar títulos. O nosso grupo estava muito ansioso para ganhar títulos, e tudo isso aconteceu por causa disso. Estávamos ansiosos para fazer bem as coisas, não errar, então tudo isso tem que acontecer, e aconteceu para o bem. Todos entendem onde estão, o tamanho do clube, e esse título aliviou muita coisa", explicou Romero em coletiva.

Após a conquista do Paulistão, o Corinthians já passa a focar nas próximas competições da temporada. O Timão disputa a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Romero, porém, já está acostumado com o calendário extenso do futebol brasileiro e descartou que o time priorize a disputa de somente um torneio.

"Infelizmente, aqui no Corinthians, não dá para escolher títulos, temos que brigar por tudo. E vamos fazer isso. Aconteceu isso no ano passado também, em que não abrimos mão de nenhum campeonato. Chegamos em duas semifinais. É claro que às vezes vamos enfrentar mais um campeonato de mais de uma forma pelo calendário, pelo cansaço, até vai parecer que a gente vai querer conquistar só um determinado título, mas aqui no Corinthians todo mundo sabe que você não tem escolha. Hoje foi o Paulista, amanhã tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, Sul-americana. Se você me perguntar, eu quero os três. Mas é o treinador que vai dirigir isso, como vai crescendo o grupo durante o ano. Tomara que ninguém se machuque, ninguém saia do Corinthians, que a diretoria consiga manter todo mundo para poder conquistar mais títulos", enfatizou o jogador.

Romero também aproveitou para avaliar as funções que vem exercendo no Corinthians com a chegada do técnico Ramón Díaz. Com o argentino, o jogador tem atuado mais próximo ao gol, como um centroavante, e menos como ponta - posição em que jogava em sua primeira passagem pela equipe.

"Na minha primeira passagem, jogava mais de extremo, mas na final (duelo de ida) joguei também. Estou aqui para ajudar. Claro que gosto de estar perto do gol, de poder finalizar as jogadas, mas estou me sentindo bem fisicamente. Até na seleção eu jogo de extremo, então estou me sentindo bem. Aqui. estou pronto para onde o Ramón me colocar, vou jogar onde ele quiser. Estou aqui para ajudar. Sempre tratei de fazer o meu melhor em cada posição e, agora, estão chegando os gols, estou fazendo mais gols nessa minha segunda passagem. Estou muito feliz, mais maduro, e pronto para ajudar o Corinthians. Quando eu não estiver mais pronto, vou falar para o presidente para sair. Não estou aqui para ser um problema para o Corinthians", apontou.

Na decisão do Paulistão, o Corinthians de Romero superou o Palmeiras por 1 a 0 no agregado - venceu a ida, no Allianz Parque, e segurou o empate sem gols na Neo Química Arena. Ao erguer a taça do Estadual, o Timão encerrou um jejum de seis anos sem conquistar títulos e, ainda, impediu o tetracampeonato inédito do rival.

O paraguaio, que foi titular no primeiro duelo e entrou nos minutos finais na partida de volta, revelou que estava ansioso para voltar a levantar uma taça vestindo a camisa do Corinthians.

"Muita emoção. Foi uma noite única, por tudo que vivemos. Seis anos sem ganhar um título, eu como corintiano estava muito ansioso de poder ver o Corinthians campeão. Eu acompanhei o Corinthais nesses anos que estava fora, acompanhei a final do Paulista de 2020, da Copa do Brasil em 2022, estava aqui nas duas semifinais no ano passado. Estava muito ansioso de poder ganhar um título com o Corinthians. E quando o juiz apitou o final, eu estava muito emocionado, feliz de poder conquistar um título e dentro da nossa Arena. É muito emocionante. Já vivi isso em 2018 e poder viver de novo na Arena, com a minha família e meus filhos. Acho que tinha mais pressão do meu filho do que da torcida (risos). Meu filho queria ver o pai campeão, e graças a Deus consegui. Até falei antes do jogo que não queria decepcionar ele, então tudo isso foi uma emoção muito grande. Todo mundo estava ansioso. Foi muito bom tudo que a torcida fez. Sabíamos que tínhamos que manter o resultado porque a torcida fez a parte deles, e nos últimos minutos, praticamente não jogamos. Tudo isso ajudou também, sabíamos que não poderíamos deixar escapar, e deu tudo certo", contou.

Por fim, Romero ainda destacou a superação durante sua trajetória pelo Corinthians. O atacante chegou em 2014 e deixou a equipe em 2019. No fim de 2022, já mais maduro, o paraguaio voltou ao Alvinegro para uma segunda passagem, e espera deixar seu nome marcado na história do clube.

"Eu passei por momentos muito difíceis aqui. Cheguei muito novo, com 20 anos, como um garoto que estava querendo aprender. Jogar no futebol brasileiro é muito difícil. Tudo isso me fez amadurecer bastante, porque não é fácil um garoto vir do Paraguai para o Brasil, num time muito grande como o Corinthians, e se destacar. Esperei o meu momento. Sofri bastante, fiquei muito tempo na reserva, sem ser relacionado. E a minha postura sempre foi a mesma. Sempre vou respeitar o Corinthians pela oportunidade que deu a mim e a minha família de poder sair do país, de ter me aberto as portas. É um clube que me fez crescer em todos os sentidos, e sou um cara muito grato. Temos que valorizar os momentos bons e ruins. Aprendi muito com os momentos difíceis aqui dentro. Tudo isso me fez crescer e, hoje, mais maduro, já entendendo o Corinthians, entendendo como você realmente tem que ser. Para vingar aqui, você tem que viver o Corinthians, deixar tudo pelo clube. Porque é um clube enorme, que demanda muita coisa, tem muita pressão, muita responsabilidade. Não é fácil jogar aqui. Tem que ter muita paciência, estar forte mentalmente. Tudo isso me fez amadurecer. Hoje, mais experiente, consigo falar isso para os meninos que estão chegando, e eles sabem do que estou falando, porque vivi isso aqui dentro. Sinto muito orgulho de poder passar pelo que passei aqui. Momentos bons, ruins, fazem parte da vida, do meu crescimento como jogador, mas você não tem que se abalar e abaixar a cabeça. Sempre tem que saber e valorizar o seu trabalho, e sempre confiei no meu trabalho. Sempre soube que ia fazer história aqui dentro. Quero colocar na história a minha passagem aqui. Tomara que, quando eu saia, eu deixe um legado e uma história bonita", finalizou o atleta.

Romero, agora, tem pouco tempo para descansar e comemorar o título, uma vez que o Corinthians retorna aos gramados já neste fim de semana. O Timão visita o Bahia neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela rodada de abertura do Brasileirão.