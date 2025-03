Reforçado, Santos inicia caminhada no Brasileiro e tenta quebrar jejum de mais de 20 anos

Neste fim de semana, após retornar à elite do futebol nacional, o Santos inicia sua caminhada no Campeonato Brasileiro de 2025. O Peixe mede forças contra o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela rodada de estreia da competição.

O Alvinegro Praiano está de volta à Série A após um dos anos mais difíceis de sua história. Na última temporada, a equipe disputou a Segunda Divisão pela primeira vez. Apesar de ter conquistado o título da Série B, a experiência não foi das melhores para o torcedor do Santos.

A queda, porém, já é passado. Agora, torcida e elenco estão devidamente focados na disputa do Brasileirão. Com um elenco bastante reforçado, o Santos começa a sua trajetória no torneio neste domingo e tem uma meta em vista: quebrar um jejum de 21 anos sem erguer a taça da Série A.

A última vez que o Peixe levantou o troféu do Campeonato Brasileiro foi em 2004. Sob o comando do treinador Vanderlei Luxemburgo, o time santista ganhou a competição nacional, na era dos pontos corridos, pela primeira e também última vez.

A disputa daquela edição do Brasileirão foi emocionante para o Santos. O Peixe de Robinho e Elano assumiu a liderança pela primeira vez na 15ª rodada e, depois, passou a brigar pela primeira posição com o rival Palmeiras. Ao fim da 32ª rodada, a equipe da Baixada Santista ainda era líder.

Foi aí que outro clube apareceu na luta pelo título: o Athletico-PR. O Furacão foi o grande postulante à campeão ao lado do Santos na reta final do campeonato de pontos corridos. A equipe paranaense, inclusive, terminou a 44ª rodada na primeira posição.

Só que, na penúltima rodada do Brasileirão, o Athletico-PR foi derrotado pelo Vasco, enquanto o Santos bateu o São Caetano e reassumiu o topo da tabela. Com isso, o Alvinegro Praiano não deu chance para o azar e confirmou o título ao superar o Vasco na última rodada.

Naquela edição do Campeonato Brasileiro, o Santos de Vanderlei Luxemburgo estabeleceu um recorde que dificilmente será superado. A equipe contou com um ataque inspirado que anotou, ao todo, 103 gols ao longo de toda a competição.

Uma coincidência que chama a atenção é que, em 2004, Marcelo Teixeira era o presidente do Santos. Já neste 2025, mais de 20 anos depois, o dirigente está na cadeira da presidência novamente, dessa vez com a missão de dar prosseguimento ao processo de reconstrução do Peixe.

Na atual temporada, depois da eliminação no Paulista, o Santos tenta se reerguer e colocar um ponto final nesse jejum sem títulos de Brasileirão. Para isso, o Alvinegro Praiano se reforçou com nomes de peso e trouxe uma peça que pode ser fundamental: Neymar.

O craque retornou ao Santos após 12 anos atuando fora do Brasil e quer ajudar o clube a se reerguer. Apesar de só ter contrato até o fim de junho, Neymar poderá disputar, pelo menos, 11 rodadas - já que não atuará contra o Vasco por estar se recuperando de um edema na coxa.

Além de Neymar, o Santos também trouxe outros 10 reforços: Rollheiser, Gabriel Veron, Barreal, Tiquinho Soares, Thaciano, Zé Rafael, Luisão, Deivid Washington, Léo Godoy e Zé Ivaldo. Soteldo também voltou de empréstimo e tem sido titular com o técnico Pedro Caixinha.

Após a eliminação na semifinal do Paulista, o Santos teve pouco mais de duas semanas para descansar e se preparar para os próximos desafios da temporada. O elenco voltará a entrar em campo em jogos oficiais após 21 dias, período que o torcedor espera ter sido bem aproveitado por Caixinha.