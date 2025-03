Real Madrid bate Leganés com show de Mbappé e segue caça ao líder Barcelona no Espanhol

Neste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid sofreu, mas venceu o Leganés por 3 a 2, no Bernabéu. Mbappé (duas vezes) e Bellingham marcaram para os merengues, enquanto Diego e Dani Raba anotaram para os visitantes.

Desta maneira, o Real Madrid segue na caça ao líder Barcelona, que ainda entra em campo na rodada. Ambos têm 63 pontos, mas os catalães estão na frente por conta do confronto direto, primeiro critério de desempate. O Atlético de Madrid está logo atrás, com 57 unidades. A equipe de Simeone empatou com o Espanyol.

O Leganés, por sua vez, permanece na 18ª colocação, com 27 pontos ganhos. A equipe abre a zona de rebaixamento do Espanhol.

O Real Madrid volta aos gramados na próxima terça-feira (1º de abril) para enfrentar a Real Sociedad, no Bernabéu, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Rei, às 16h30 (de Brasília). A próxima partida do time de Ancelotti pelo Espanhol acontece no dia 5, próximo sábado, em casa, contra o Valencia, às 11h15.

Já o Leganés, pela 30ª rodada do Espanhol, recebe, no dia 7 (segunda-feira), o Osasuna. A bola rola às 16h, no Estadio Municipal de Butarquel.

OS GOLS

O Real Madrid inaugurou o marcador aos 31 minutos da etapa inicial. Após pênalti de Oscar em Arda Guler assinalado pela arbitragem, o astro Kylian Mbappé assumiu a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola para o fundo das redes.

Porém, o Leganés empatou logo em seguida, aos 33 minutos. Rosier fez linda jogada pela direita e cruzou para a área. Após Oscar tentar finalizar, a bola sobrou, na pequena área, para Diego, que estufou o barbante defendido por Lunin.

Aos 40 minutos, o Leganés virou o placar no Bernabéu. Oscar recebeu na esquerda da grande área, limpou a marcação de Asencio e cruzou rasteiro para trás. Assim, Dani Raba aparaceu para completar de perna direita.

O empate do Real Madrid veio no minuto 1 do segundo tempo. Bellingham, dentro da área, finalizou para a defesa de Dmitrovic. No rebote, foi a vez de Brahim chutar e a zaga do Leganés salvar em cima da linha. A bola seguiu viva e Bellingham apareceu, novamente, para mandar um foguete, com gol aberto.

A virada do Real Madrid saiu aos 30 minutos. Em cobrança de falta sofrida por Rodrygo, Fran Garcia apenas pisou para Mbappé finalizar por cima da barreira, no lado esquerdo do goleiro Dmitrovic.

Real Sociedad 2 x 1 Real Valladolid



Espanyol 1 x 1 Atlético de Madrid



Alavés 0 x 2 Rayo Vallecano