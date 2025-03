PSG goleia o Saint-Étienne e torce por um empate para ser campeão francês

O Paris Saint-Germain (PSG) superou o Saint-Étienne fora de casa neste sábado, por 6 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. Os gols dos parisienses foram marcados por Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia, João Neves, Mbaye e Doué (2), enquanto Stassin fez para os mandantes.

Ainda invicto na competição após 27 jogos, o PSG, líder do campeonato, soma 71 pontos. Com a derrota do Olympique de Marselha mais cedo, a equipe de Paris torce por um empate no jogo entre Monaco e Reims para comemorar seu 13º título francês a sete rodadas do final do torneio. Já o Saint-Étienne, 33 pontos, ocupa a 16ª posição, a primeira da zona de rebaixamento,

Nesta terça, o PSG volta a campo pela semifinal da Copa da França para encarar o Dunkerque, no Stade Marcel-Tribut, a partir das 16h10 (de Brasília). O Saint-Étienne, por sua vez, enfrenta o Lens no próximo domingo, às 10h, pela 28ª rodada do Francês, no Stade Bollaert-Delelis.

Os gols do jogo

Logo aos nove minutos, Lucas Stassin recebeu cruzamento pouco atrás da linha da pequena área. O centroavante subiu sozinho e testou para o fundo da rede, sem deixar chances ao goleiro Donnaruma, inaugurando o marcador. Em cobrança de pênalti, aos 43 do primeiro tempo, Gonçalo Ramos colocou a bola no ângulo esquerdo para empatar.

Com cinco minutos da segunda etapa, Kvaratskhelia roubou a bola do zagueiro Nade e disparou sozinho em direção ao gol. Quando entrou na área, driblou o mesmo adversário e bateu rasteiro para virar o placar. Três minutos depois, Doué conseguiu ficar com a bola após dividida, conduziu até a entrada da área e ampliou.

Aos 17 da etapa complementar, Barcola disparou pelo lado esquerdo e tocou para João Neves, que, da marca do pênalti, acertou a bochecha da rede, marcando o quarto gol dos visitantes. Após quatro minutos, Doué arrancou pela esquerda, passou entre dois marcadores e, na cara do goleiro Larsonneur, chutou forte, no alto.

Com 45 minutos no relógio, Doué recebeu a bola dentro da área, esperou o goleiro sair e rolou para o jovem Mbaye, que marcou seu primeiro gol como profissional e encerrou a goleada do PSG.