Leila comenta anulação de sentença de Daniel Alves e manda recado: 'Denunciem sempre'

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou a anulação da condenação de Daniel Alves por agressão sexual. A dirigente espera que o episódio não impeça as mulheres de denunciar casos semelhantes.

"O que digo sempre: para coibir qualquer tipo de crime, seja contra a mulher, de racismo ou qualquer discriminação, assédio é com punições severas. O que posso dizer é que esses eventos e fatos não impeçam as mulheres de denunciar. Temos que continuar denunciando sim, sempre. Lutando por isso, por respeito. Não desanimem, denunciem sempre", disse a mandatária.

Acusado de estuprar uma jovem em uma discoteca em Barcelona, na Espanha, Daniel Alves havia sido condenado a quatro anos e seis meses de prisão, em fevereiro de 2024. O caso aconteceu em 2022. Além de anular a sentença, o Tribunal também mencionou em sua decisão "insuficiências probatórias" na sentença e descreve o testemunho da denunciante como "não confiável".

Alegando que a acusação não ficou suficientemente "crível", os juízes absolveram o ex-jogador do Barcelona, de 41 anos, que já estava em liberdade condicional para aguardar a resolução do recurso, e anularam as medidas cautelares.

Pouco depois de Daniel Alves ser condenado na Espanha, há cerca de um ano, Leila Pereira se posicionou sobre a situação do ex-atleta. Na oportunidade, a mandatária alviverde criticou o fato de que o tribunal espanhol autorizou a liberdade do ex-jogador após o pagamento de uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões), enquanto os recursos contra a sua condenação por estupro estavam sendo analisados.

Daniel Alves entrou em prisão preventiva em janeiro de 2023 e foi condenado em 22 de fevereiro de 2024. Em 25 de março de 2024, ele recebeu o direito de liberdade condicional, depois de passar 14 meses detido.