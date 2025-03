Palmeiras x Botafogo: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro começa neste sábado após três meses. Neste domingo, pela primeira rodada, Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz Parque, às 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo e Premiere.

De um lado, o Palmeiras chega em baixa para o duelo, após ficar com o vice-campeonato do Paulistão diante do maior rival, o Corinthians. Com a derrota no agregado, o Verdão não conseguiu se sagrar tetracampeão da competição, o que seria um feito inédito na história do estadual.

Após um Campeonato Carioca ruim, o Botafogo terá um longo período de treinos para se preparar para a estreia do Brasileirão. O último jogo oficial da equipe foi a derrota para o Racing-ARG, pela Recopa Sul-Americana. Agora, o Fogão terá a estreia do técnico Renato Paiva para manter as esperanças de uma temporada vitoriosa.

Fim de jogo. Nosso próximo confronto será neste domingo, no Allianz Parque, diante do Botafogo, e nós seguiremos cantando e vibrando juntos, #FamíliaPalmeiras! Avanti! pic.twitter.com/yKfMBPwoPd ? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 28, 2025

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira pode ter o retorno de Maurício e Gustavo Gómez, que não atuarão na final do Paulistão, mas seguem em transição física na Academia de Futebol. O lateral Marcos Rocha deve seguir fora.

Do lado do Botafogo, o único desfalque é Danilo Barbosa, vítima de uma pubalgia. Entretanto, o Glorioso pode ter a volta do zagueiro Bastos e do lateral Marçal, que foi regularizado no BID da CBF.

PALMEIRAS X BOTAFOGO

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP



Data: 30 de março de 2025 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiaggo Americano Lopes (SC)



VAR: Wagner Reway (ES)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael, Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez, Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres, Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Patrick de Paula, Santiago Rodríguez; Igor Jesus.



Técnico: Renato Paiva