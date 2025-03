Oscar joga na estreia do São Paulo na Libertadores? Saiba o que Zubeldía pensa

O São Paulo estreia na Libertadores na próxima quarta-feira, contra o Talleres, às 21h30 (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. Sem Lucas Moura, fora por lesão, o técnico Luis Zubeldía também não sabe se poderá contar com Oscar, a outra grande estrela do elenco tricolor.

Oscar teve constatada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda nesta semana e foi poupado da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, neste sábado, contra o Sport, no Morumbis.

O empate sem gols com o rival recém-promovido à Série A escancarou a dependência do São Paulo em relação a Lucas Moura e a Oscar. Entretanto, o técnico Luis Zubeldía ainda não sabe se poderá utilizar ao menos um desses dois jogadores na próxima quarta-feira, na Argentina.

"Deus queira que sim. Não quero acelerar processos de um jogador que está lesionado. Aconteceu o que aconteceu com Pablo e não saí pedindo um volante. Sabíamos que isso poderia acontecer. Agora temos que trabalhar", comentou.

Caso Oscar não reúna condições de jogo, Luciano pode ser recuado para ser uma espécie de meia-atacante, atuando mais centralizado, ou o garoto Alves pode ganhar uma oportunidade como meio-campista armador do São Paulo.

Os próximos dias serão decisivos para que a comissão técnica tricolor "bata o martelo" em relação a Oscar. O momento vivido pelo São Paulo não é dos melhores. A pressão vem aumentando a cada dia por melhores resultados e, sobretudo, desempenho. A ver se a redenção de Zubeldía e seus jogadores começará na Argentina.