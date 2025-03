Osasco vira sobre o Flamengo e larga na frente nas quartas de final da Superliga feminina

O Osasco venceu o primeiro embate contra o Flamengo pelas quartas de final da Superliga feminina de vôlei. Neste sábado, no Ginásio José Liberatti, a equipe paulista ganhou de virada por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/20, 25/17 e 25/16.

O time osasquense pode garantir a classificação à semifinal se vencer o próximo jogo. O Flamengo, por sua vez, precisa da vitória para forçar a terceira partida e seguir vivo na competição.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 21h (de Brasília).

Fim de jogo! O #SescRJFlamengo é superado por 3 a 1 pelo Osasco na quartas de final da Superliga.#FlaVôlei pic.twitter.com/emJf4LJuQd ? Time Flamengo (@TimeFlamengo) March 30, 2025

O Flamengo começou melhor na partida e não deu brechas para o Osasco. A equipe carioca ficou em vantagem durante todo o primeiro set e conseguiu vencer por três pontos de diferença.

O Osasco se recuperou no jogo, venceu o segundo set e conseguiu empatar o confronto. No terceiro set, a equipe da casa manteve o mesmo ritmo e virou o placar. No último e derradeiro set, o time paulista seguiu com o controle da partida, ganhou por nove pontos de diferença e selou a vitória.