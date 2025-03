Onde vai passar UFC México? Card completo, horários e como assistir ao vivo

Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Brandon Moreno e Steve Erceg medem forças hoje na luta principal do UFC México, que será na Arena CDMX, na Cidade do México. O card principal está previsto para as 20h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte (Youtube) transmite as três primeiras lutas preliminares.

Brandon Moreno, ex-campeão dos peso-mosca, continua como um dos principais nomes da divisão e ocupa a segunda posição no ranking. Aos 31 anos, o mexicano chega motivado por uma importante vitória sobre Amir Albazi em novembro do ano passado.

Steve Erceg tenta se recuperar após duas derrotas seguidas. Entre os reveses, o australiano foi superado pelo brasileiro Alex Pantoja e, mais recentemente, por Kai Kara-France, em agosto de 2024.

Brasileiros vão marcar presença no evento. Saimon Oliveira, Melquizael Costa, Julia Polastri e Gabriel Miranda vão subir ao octógono.

UFC México - Card completo do evento

Card Principal - 20h (de Brasília)

Brandon Moreno x Steve Erceg

Manuel Torres x Drew Dober

Kelvin Gastelum x Joe Pyfer

Raul Rosas Jr. x Vince Morales

David Martinez x Saimon Oliveira

Ronaldo Rodriguez x Kevin Borjas

Card Preliminar - 17h (de Brasília)

Edgar Chairez x CJ Vergara

Jose Medina x Ateba Gautier

Christian Rodriguez x Melquizael Costa

Loopy Godinez x Julia Polastri

Rafa Garcia x Vinc Pichel

Jamall Emmers x Gabriel Miranda

MarQuel Mederos x Austin Hubbard

Brando Moreno x Steve Erceg -- UFC México