Onde vai passar Grêmio x Atlético-MG pelo Brasileirão 2025? Como assistir

Grêmio e Atlético-MG se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere (pay-per-view).

O Grêmio foi apenas o 14º colocado no Brasileirão do ano passado, somando 45 pontos, e quer melhorar a campanha. O Atlético-MG foi o 12º, com 47 pontos, mas chegou na última rodada ainda com chances de rebaixamento.

O Tricolor Gaúcho foi o vice-campeão estadual, perdendo a final para o Internacional. Já o Galo ficou com o título mineiro pelo sexto ano consecutivo.

Grêmio x Atlético-MG -- Campeonato Brasileiro 2025