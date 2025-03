Onde vai passar Flamengo x Internacional pelo Brasileirão? Como assistir

Flamengo e Internacional medem forças na noite de hoje, às 21h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Onde assistir ao vivo? O confronto será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo encerrou sua campanha no Brasileirão 2024 na terceira posição, somando 70 pontos. O rubro-negro busca retornar ao topo nacional, o que não acontece desde 2020 na competição.

O Inter convive com a maior seca entre os grandes clubes no Brasileirão, sem vencer a competição desde 1979. Na última temporada, o Colorado teve bom desempenho, terminando na 5ª colocação, com 65 pontos.

Ano começou com conquistas estaduais. O Flamengo bateu o Fluminense na final do Carioca, enquanto o Internacional superou o Grêmio e voltou a erguer a taça do Gaúcho, algo que não acontecia há nove anos.

Flamengo x Internacional -- Campeonato Brasileiro