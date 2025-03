Nos pênaltis, Operário-PR vence o Maringá e é bicampeão do Paranaense

O Operário-PR é o grande campeão do Campeonato Paranaense de 2025. No Estádio Germano Kruger, após o empate por 1 a 1 (com 3 a 3 no agregado), a equipe do técnico Bruno Pivetti superou o Maringá nos pênaltis por 5 a 4, com Elias defendendo a última cobrança.

Campeão também em 2015, o Operário-PR quebra o jejum e comemora o bi do Paranaense. Já o Maringá completa seu quarto vice no torneio estadual.

O Operário-PR volta a jogar nesta sexta-feira, contra o Criciúma, às 21h (de Brasília), na estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Maringá retorna no próximo sábado, contra o Guarani, pela Série C.

????????? ???????????? ???????? ?????????? ???? ? EQUIPE DE OURO QUE BRILHA COM GLÓRIA ? A TAÇA É DOS CAMPOS GERAIS, DE PONTA GROSSA, DE VILA OFINAS!!!#SouFantasma #SouCampeão ?? @enzobinotto ? OFEC pic.twitter.com/CDVPxKhfSM ? Operário Ferroviário (@OFECoficial) March 29, 2025

O jogo

Fora de casa, o Maringá foi superior ao Operário-PR durante a primeira etapa ao criar as melhores chances. E confirmou o seu domínio aos 38 minutos, com Matheus Moares abrindo o placar após assistência de Léo Ceará.

Mas a vantagem da equipe de Jorge Castilho durou pouco tempo. Após a bola tocar o braço de Max Miller dentro da área, o árbitro marcou pênalti e Vinicius Mingotti igualou para o Operário-PR.

Em sua quarta decisão por pênaltis no ano, o Operário-PR converteu todas com Daniel Amorim, Neto Paraíba, Cristiano, Boschilla e Jean Lucas. Já o Maringá acertou as quatro primeiras com Maranhão, Negueba, Cheron e Júlio. Na última, o goleiro Elias parou Ronald e garantiu o título.