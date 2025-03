Neymar foge de pergunta sobre novo técnico da seleção: 'não me bota nessa'

Perguntado sobre o que esperar do novo treinador da seleção brasileira, Neymar Jr. se esquivou de responder, desconversou e foi embora da entrevista.

O que aconteceu

Durante a premiação dos melhores do Paulistão 2025, Neymar concedeu entrevista para o Charla Podcast, ao lado de Hugo Souza, Matheuzinho e Memphis, do Corinthians.

Questionado sobre o que espera do novo técnico do Brasil, Neymar foi categórico ao responder:

"Eu sou jogador, não tenho nada a ver com isso. Não me bota nessa, não. Tô fora!"

- respondeu o camisa 10 do Santos.

Neymar não teve oportunidade de reencontrar com Dorival Júnior na seleção brasileira, 15 anos após trabalharem juntos no Santos.

Lesionado, Neymar até estava na lista para os jogos contra Colômbia e Argentina, mas acabou cortado da lista.

Dorival encerrou sua passagem pela seleção brasileira com 58% de aproveitamento e sem poder contar com Neymar.

Veja o momento da resposta de Neymar sobre o futuro da seleção: