Messi marca pelo terceiro jogo seguido, e Inter Miami vence Philadelphia Union pela MLS

Lionel Messi marcou um gol pelo terceiro jogo seguido. Neste sábado, o Inter Miami venceu o Philadelphia Union por 2 a 1, no Chase Stadium, em Fortlauderdale, pela MLS. Robert Taylor anotou o outro tento dos donos da casa, e Gazdag descontou para os visitantes.

O camisa 10 balançou as redes nos últimos dois jogos do Inter Miami, contra Cavalier SC e Atlanta United. Com o tento deste sábado, Messi chegou a sete participações em gols na temporada, sendo cinco tentos e duas assistências.

O Inter Miami retomou a liderança da conferência leste da MLS que tinha o próprio Philadelphia Union como líder. O time de Messi tem 13 pontos e um jogo a menos, enquanto a equipe visitante caiu para a terceira posição, com 12 unidades.

Messi, Suárez e companhia voltam a campo nesta quinta-feira para o jogo de ida das quartas de final, contra os Los Angeles FC, na quinta-feira. O Philadelphia Union, por sua vez, enfrenta o Orlando City, no sábado, pela MLS.

O Inter Miami abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Após boa troca de passes, Cremaschi rolou para Robert Taylor que, com o gol aberto, marcou o primeiro tento dos mandantes.

Messi entrou no segundo tempo e ampliou a vitória aos 12. O astro recebeu de Suárez na área, limpou a marcação e bateu cruzado com pé direito sem chances para o goleiro.

O Philadelphia descontou aos 35. Gazdag aproveitou cruzamento da direita e bateu forte de voleio para estufar as redes do Inter Miami.