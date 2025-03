Mascote do Manchester City acusa Haaland por pancada na cabeça; entenda

O atacante Erling Haaland está sendo investigado após uma mulher que trabalhou como mascote do Manchester City o acusar de causar uma concussão por tê-la atingido na cabeça durante uma brincadeira.

O que aconteceu

Segundo a imprensa inglesa, a mulher acusa Haaland de tê-la golpeado durante uma foto, antes de um jogo do Manchester City, em outubro do ano passado.

A mascote se queixou de dores e foi levada ao hospital. A mulher acusa o norueguês de ter causado concussão e uma 'chicotada' na cervical com o golpe.

Moonbeam, mascote do Manchester City Imagem: Getty

A mulher, que não teve sua identidade revelada, procurou a Polícia de Manchester para relatar o ocorrido.

Eu estava bem chateada e chorando, e minha cabeça latejava e acho que estava em choque. Mais tarde, percebi que ele veio por trás de mim e me bateu na cabeça e então se apoiou na minha cabeça.

- afirma a mascote.

O Manchester City, por sua vez, afirmou não ter encontrado imagens que comprovem a situação:

O clube investigou completamente e descobriu que nenhuma das evidências, incluindo imagens de vídeo, respalda a alegação de que uma lesão foi sofrida da maneira alegada.

A mascote protesta e afirma que o Manchester City e a Polícia da Grande Manchester nada fizeram para resolver a situação.

As informações são do tabloide inglês 'The Sun'.