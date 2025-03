Luiz Gustavo sobre vaias para o São Paulo: 'Obrigação de fazer melhor'

Do UOL, em São Paulo (SP)

Luiz Gustavo, meio-campista do São Paulo, afirmou que o time tem 'obrigação de fazer melhor' em relação ao que tem apresentado após o empate por 0 a 0 contra o Sport, na noite de hoje, no Morumbis, pela estreia do Brasileirão.

O que ele disse

Individualmente, assumo a responsabilidade. Por querer ajudar o time, às vezes tomamos decisões erradas. Sou o primeiro a fazer uma autocrítica, temos muito a evoluir. Tenho certeza que faremos jogos melhores e teremos resultados melhores. Estamos na obrigação de fazer melhor, ter responsabilidade porque será uma temporada difícil. Temos que melhorar o que já fizemos de bom e, sem dúvida, não cometer os erros. O objetivo é continuar jogando, tenho certeza que o São Paulo brigará por muitas coisas. Luiz Gustavo, em entrevista ao Premiere.

Luiz Gustavo fez sua estreia oficial nesta temporada. O meio-campista sofreu uma fratura em um dedo do pé esquerdo no jogo contra o Cruzeiro, pela FC Series, em janeiro, e não tinha estreado oficialmente em 2025.

O volante quase marcou um gol na partida. Ele acertou a trave de Caíque França e quase ajudou o São Paulo a ficar com a vitória.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) contra o Talleres, em Córdoba, pela estreia da fase de grupos da Copa Libertadores