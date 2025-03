Luiz Gustavo reconhece São Paulo abaixo, mas promete: "Vamos lutar por grandes coisas"

Luiz Gustavo reconheceu o desempenho aquém das expectativas do São Paulo neste sábado, contra o Sport, no Morumbis, pela estreia no Campeonato Brasileiro. Passado o empate sem gols diante de mais de 37 mil torcedores, que vaiaram a equipe no apito final, o volante adotou um discurso otimista para o futuro.

"Agradecer a Deus por poder depois de bastante tempo voltar a fazer o que amo. Individualmente uma grande parte da insatisfação da torcida eu assumo a responsabilidade. Por querer ajudar o time a gente acaba tomando decisões erradas. Ganhando ou perdendo sou o primeiro a fazer autocritica. Temos muito a evoluir, individualmente e coletivamente", disse Luiz Gustavo ao Premiere.

Recuperado de uma fratura no dedo do pé que o tirou de todo o Campeonato Paulista, Luiz Gustavo foi o escolhido para preencher a lacuna deixada por Pablo Maia, também lesionado, e chegou a carimbar a trave em um chute no segundo tempo.

O São Paulo, aliás, teve a oportunidade de sair vencendo logo no primeiro minuto de jogo ao ter um pênalti marcado a seu favor. Calleri, entretanto, isolou a bola, cobrando por cima do travessão. Depois disso, o Tricolor não conseguiu ameaçar o Sport no primeiro tempo, mas melhorou consideravelmente na etapa complementar, ainda que o tão esperado gol da vitória não tenha saído.

"Tenho certeza que vamos conseguir fazer jogos melhores, resultados melhores. O que fazemos dentro de campo reflete fora. Estamos com a obrigação de fazer melhor, porque aí o torcedor virá junto com a gente. Será uma temporada difícil, temos que melhorar o que fizemos e não cometer os mesmos erros da temporada passada. O objetivo é continuar trabalhando e tenho certeza que o São Paulo vai lutar por grandes coisas esse ano ainda", completou Luiz Gustavo.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.