Juventude e Vitória dão a largada para uma temporada mais tranqüila no Brasileirão

Times que tiveram vida um tanto conturbada no Brasileirão em 2024, Juventude e Vitória se enfrentam na estreia de 2025 sonhando mais alto. Eles jogam neste sábado, às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

O Juventude se livrou do rebaixamento na temporada passada, ficando em 15º lugar com 45 pontos. Apesar da eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho, chega confiante, pois brigou de igual para igual com o Grêmio, caindo nas semifinais apenas nos pênaltis.

O técnico Fábio Matias terá a maioria dos reforços à disposição, como o goleiro Ruan Carneiro, o lateral Gabriel Souza e os atacantes Matheus Babi e Emerson Galego. O zagueiro Natã Felipe ainda não foi regularizado.

Recuperado de lesão, o goleiro Gustavo será titular, assim como o lateral-esquerdo Alan Ruschel, que venceu a disputa com Felipinho. A dúvida fica no meio-campo, entre Jean Carlos e Luis Mandaca.

O Vitória também sofreu no ano passado, mas teve boa arrancada no fim e até se classificou para a Sul-Americana, em 11º com 47 pontos. Nesta temporada, chegou à final do Campeonato Baiano, mas perdeu o título para o Bahia.

O técnico Thiago Carpini fez os últimos ajustes no treino de sexta-feira. As baixas são o meia Matheuzinho e o volante Baralhas, que estão no departamento médico. Por outro lado, os recém-chegados Erick e Léo Pereira estão à disposição. Além disso, Raul Cáceres e Claudinho brigam pela lateral-direita.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X VITÓRIA

JUVENTUDE - Gustavo; Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos (Luis Mandaca); Ênio, Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Fábio Matias.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Claudinho), Neris, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Willian Oliveira e Pepê; Wellington Rato, Fabri e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).