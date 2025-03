Juventude bate Vitória com brilho de Taliari na estreia do Brasileirão

O Juventude iniciou sua trajetória no Brasileirão 2025 com o pé direito. Na noite deste sábado, o time gaúcho recebeu o Vitória no estádio Alfredo Jaconi, pela primeira rodada da competição nacional, e superou o adversário por 2 a 0.

O principal destaque da partida foi o atacante Gabriel Taliari, que fez os dois gols, como um verdadeiro centroavante, e iniciou o torneio como um dos artilheiros. Na temporada, foi o terceiro gol do camisa 19.

Com o resultado, o Juventude foi a três pontos e inicia a competição nacional no pelotão de cima, enquanto o Vitória terá de correr atrás do prejuízo.

A estreia começou agitada. Logo aos sete minutos, Abner lançou de muito longe para Gabriel Taliari, que contou com erro de Neris para sair cara a cara com Gabriel e mandar para o fundo do gol, abrindo o marcador para os gaúchos.

O goleiro do Vitória evitou o segundo dois minutos depois, quando Ênio tabelou com Jadson e mandou uma bomba. Após um longo período sem grandes chances, o Juventude balançou as redes novamente aos 42, com Ênio, mas após análise do VAR, foi identificada falta de Mandaca em Ronald no início da jogada e o gol acabou anulado.

Na volta para o segundo tempo, o Vitória até esboçou uma reação com Jamerson, que no primeiro minuto parou em boa defesa de Marcão, mas quem voltou a sorrir foi o time da casa. Aos cinco, Batalla conduziu pela direita, Jamerson cortou, mas a bola sobrou para Gabriel Taliari, que de primeira, chutou para o gol. A bola ainda desviou em Lucas Halter antes de morrer no fundo das redes, ampliando o marcador para o Juventude.

Nos minutos finais, o time gaúcho passou a administrar o resultado, e não deu mais chances para o adversário tentar uma reação, mantendo a escrita de nunca ter sido derrotado jogando em casa na estreia do Brasileirão.

As equipes voltam a campo para a segunda rodada do Brasileirão no próximo final de semana. No sábado, o Juventude vai até o Nilton Santos para encarar o Botafogo, a partir das 21h. No dia seguinte, às 18h30, é a vez do Vitória receber o Flamengo, no Barradão.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 X 0 VITÓRIA

JUVENTUDE - Marcão; Ewerthon (Reginaldo), Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson e Luis Mandaca; Ênio (Petterson), Batalla e Gabriel Taliari (Garcez). Técnico: Fábio Matias.

VITÓRIA - Gabriel; Claudinho, Neris (Zé Marcos), Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes (Erick) e Pepê (Fabrício); Wellington Rato (Willian Oliveira), Gustavo Mosquito (Léo Pereira) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Gabriel Taliari, aos sete do primeiro, e aos cinco minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson, Ênio, Batalla (Juventude); Ronald Lopes, Neris, Lucas Halter, Ricardo Ryller (Vitória).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 43.511,00.

PÚBLICO - 6.547 torcedores.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).