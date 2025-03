Juninho lamenta gol perdido após empate do Fla: 'Não deveria ter falhado'

Juninho lamentou a bola na trave que deixaria o Flamengo em vantagem contra o Internacional na primeira rodada do Brasileirão. O jogo no Maracanã terminou empatado por 1 a 1.

O que aconteceu

O Inter saiu na frente com Bruno Henrique, e Léo Pereira deixou tudo igual. Poucos minutos depois do gol rubro-negro, Juninho ficou cara a cara com Anthoni, mas só acertou a trave.

Fizemos um bom jogo, no primeiro tempo eles acharam gol no contra-ataque. Falhamos em algumas jogadas, eu mesmo não deveria ter falhado, tirei muito do goleiro. Tentei tirar muito dele, uma pena, achei que ia bater na trave e entrar pela direção dela. Juninho, do Flamengo, ao Premiere

Wallace Yan substituiu Bruno Henrique já na metade da etapa final. O jovem atacante também falou sobre o jogo.

"Filipe pediu para eu dar mais velocidade no jogo, aproveitar. Vamos trabalhar para na próxima sair bem. Entrei muito motivado, tranquilo, certo do que tinha que fazer", declarou Wallace Yan em entrevista ao Premiere.