Juninho deixa boa impressão em estreia no Brasileirão, mas goleiro e trave impedem vitória do Flamengo

Juninho, a contratação de R$ 31 milhões vinda do Qarabag para suprir a ausência do lesionado Pedro, que só retorna no segundo semestre, deixou uma boa impressão na estreia do Brasileirão, no Maracanã. O camisa 9 fez um bom jogo contra o Internacional, brigou bastante, parou nas boas defesas de Rochet e, em sua melhor oportunidade, acertou a trave ao ficar cara a cara com Anthony e tentar tirar do goleiro.

Apesar do esforço e da dedicação de Juninho, o Flamengo não conseguiu sair com a vitória, empatando em 1 a 1 com o Internacional em um jogo de candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O gol do Flamengo foi marcado por Léo Pereira, enquanto Bruno Henrique descontou para o Colorado.

Fim de jogo no Maracanã: 1 a 1. Léo Pereira fez o gol rubro-negro. O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será no dia 6, contra o Vitória, no Barradão.#VamosFlamengo pic.twitter.com/iykgofcb1W ? Flamengo (@Flamengo) March 30, 2025

Após a partida, Juninho lamentou a oportunidade perdida de marcar o gol da virada e exaltou a atuação da equipe. "Fizemos um bom jogo. Pecamos em algumas jogadas. Tirei um pouco do goleiro e a bola acertou na trave. Tentei tirar muito dele. É uma pena, achei que ia bater na trave e entrar ainda. Acontece", disse o atacante.

O Flamengo terá pouco tempo para lamentar o empate com o Internacional. Na quinta-feira, dia 3 de abril, às 21h30, o Rubro-Negro enfrenta o Deportivo Táchira, da Venezuela, pela fase de grupos da Libertadores. No domingo, a equipe visita o Vitória, no Barradão, pela segunda rodada do Brasileirão.