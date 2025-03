Jogador invade entrevista de rival após vice no PR: 'fala que foi roubado'

Revoltado com a arbitragem, um jogador do Maringá invadiu a entrevista de um atleta do Operário após ficar com o vice do Campeonato Paranaense.

O que aconteceu

Júlio Rodrigues, do Maringá, invadiu a entrevista ao vivo de Jacy, do Operário. O jogador falava ao NSports após a conquista do título do Fantasma em pleno Germano Krüger (veja mais abaixo).

Fala que foi roubado! Fala que foi roubado, caralho! Júlio Rodrigues, do Maringá, à NSports

O repórter contornou a situação e a entrevista seguiu. O próprio jogador do Operário se desculpou com os telespectadores.

Peço desculpas para o pessoal que está assistindo. O Júlio deve estar de cabeça quente Jacy, do Operário

O título foi decidido nos pênaltis. O goleiro Elias se tornou herói ao defender a quinta e decisiva cobrança do Maringá, batida pelo zagueiro Ronald.

Os times empataram por 1 a 1 no tempo normal após 2 a 2 no primeiro jogo. O Maringá saiu na frente aos 38, com Moraes. O time da casa deixou tudo igual após Max Miller tocar na bola com o braço dentro da área; Vinicius Mingotti cobrou o pênalti e empatou.

Este é o segundo título da história do Operário. O primeiro veio há dez anos, em 2015, em cima do Coritiba. Já o Maringá chega ao quarto vice-campeonato e segue sem taça estadual.