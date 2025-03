Imagem forte: Cariús leva bolada e sai de ambulância em São Paulo x Sport

O jogador Igor Cariús, do Sport, caiu desacordado no gramado após levar uma bolada no empate por 0 a 0 entre o São Paulo e o time pernambucano, no Morumbis, neste sábado (29).

O que aconteceu

Cariús acompanhava Matheus Alves quando o meia do São Paulo arriscou um chute de fora da área. A bola rebateu na zaga do Sport e acertou a cabeça de Cariús, que estava no chão tentando dar um carrinho.

O lance aconteceu nos acréscimos da partida e o jogador do Sport ficou desacordado caído no gramado. O atendimento médico entrou em campo e Cariús foi retirado de ambulância.