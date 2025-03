Hugo elogia Veiga após pênalti defendido: 'O mais difícil que estudei'

Hugo Souza foi herói do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista de 2025, quando defendeu pênalti de Raphael Veiga contra o Palmeiras, em 0 a 0 que evitou a ida às penalidades. O goleiro afirmou que o meia do rival foi o adversário mais difícil que estudou para defender as cobranças.

O que aconteceu

O goleiro da equipe do Pq. São Jorge exaltou o meia do Palmeiras, e afirmou que Veiga foi o atleta mais difícil de ser estudado. O paredão do Corinthians disse ainda que, independente do batedor, ele estaria preparado para buscar a defesa da penalidade.

No momento do pênalti, eu só tentei me isolar e lembrar do que eu estudei, independente de quem fosse bater, eu sabia exatamente o que eu ia fazer, então, independente se fosse o Estêvão, se fosse o Veiga, se fosse o Vitor Roque, eu sabia exatamente o que eu ia fazer com cada um deles, então isso é sinal de muito estudo. O Veiga é um adversário, mas a gente tem que ser justo, é um especialista. É um cara que bate pênalti dos dois lados, bate pênalti no meio. E foi o cara mais difícil que eu já estudei na carreira para defender. E deu certo, fui muito feliz, tive a defesa, e a gente foi campeão. E para mim, que sou goleiro, eu não poderia imaginar ou pensar melhor que isso. Zero a zero, defender um pênalti no segundo tempo, garantir o título. Então, tá aqui, tá na história. Hugo Souza

Hugo Souza falou ainda sobre sua chegada ao clube e sobre ser comparado a grandes goleiros da história do Corinthians. O goleiro concluiu sobre querer fazer a sua história e respeitar as carreiras dos outros atletas que passaram pela equipe.

Eu sempre lutei no futebol para fazer história e o Corinthians me deu a oportunidade de vestir essa camisa. Então, respeitando a história de todos que passaram aqui, respeitando a história de todos os goleiros que o clube tem, eu quero só construir a minha história. E o time me dá cada vez mais a missão, porque eu tive a oportunidade de vencer, mas o que eu vivi nessa quinta-feira foi extraordinário. Eu quero viver isso quantas vezes for preciso, quantas vezes eu puder porque vencer com essa camisa aqui é algo sobrenatural, que eu realmente não consegui explicar a sensação que eu estava sentindo naquele momento. Hugo Souza

"A gente conseguiu colocar o Corinthians onde merece, para ser vencedor", completou. "Se a gente iniciou ganhando, quero terminar o ano assim também. Então isso me dá mais confiança e cada vez mais ambição. Foi uma meta pessoal para esse ano, assim como entre outras, e espero que eu conquiste todas elas também".

O que mais Hugo disse

Copa do Mundo: "O Corinthians vai me deixar cada vez mais próximo da seleção brasileira, porque tudo aqui é relevante demais, tudo aqui é muito grande. E não é fácil vestir essa camisa, não é qualquer um aqui que chegue e faz história. Se Deus quiser, (vou) realizar esse sonho de estar em uma Copa do Mundo. Eu acredito que, sendo o melhor, cada dia que passa, eu vou conseguir estar lá".

Discussões no elenco: "Para ser sincero, esses atritos nunca desconectaram a gente. O mais difícil, dentro do grupo, é você construir uma união, é você construir um ambiente que não tenha ego, um ambiente que ninguém quer ser melhor que ninguém, um ambiente que a gente coloca o grupo acima do pessoal, e no futebol não é fácil você construir isso. Atrito, briga, desavença, discussão, problemas, vão ter em todos os lugares. Cabe a gente ter maturidade suficiente para resolver as coisas, resolver os problemas. Não é só o meu papel, acho que o papel de todas as lideranças, todos os caras mais diferentes aí do nosso elenco, foi simplesmente entender que é normal discutir, ter um atrito, um problema, mas a gente vai entender como é que a gente pode resolver isso da melhor forma".