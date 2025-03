Grêmio garante resultado no 1º tempo e derrota o Atlético-MG na estreia do Nacional

O Grêmio estreou com vitória no Campeonato Brasileiro, superando o Atlético-MG por 2 a 1, neste sábado, em Porto Alegre. Com gols de Arezo e Edenílson, a equipe garantiu os três pontos diante do hexacampeão mineiro, quebrando uma sequência de três jogos sem vitórias sobre o rival. Rony descontou para o time visitante, mas não foi suficiente para impedir o triunfo gremista.

A vitória também ampliou o retrospecto do Grêmio contra o Atlético-MG. Em 80 confrontos, o time gaúcho agora soma 32 vitórias, contra 27 do rival e 21 empates. Esse resultado foi um alívio para a torcida gremista, que ainda digeria o vice-campeonato no Campeonato Gaúcho, e trouxe confiança ao elenco, que segue buscando se afirmar no Brasileirão.

O Atlético-MG começou impondo seu ritmo na Arena, dominando os primeiros minutos com intensidade e presença constante no ataque. O clube mineiro criou chances claras, especialmente com Cuello, que parou em duas grandes defesas de Tiago Volpi. Enquanto a equipe gaúcha encontrava dificuldades para sair jogando e na na criação, os visitantes seguiam pressionando. A única tentativa gremista veio em um chute de Amuzu, sem grande perigo.

No entanto, após os 20 minutos, o Grêmio conseguiu equilibrar o jogo, ajustando sua marcação e saindo mais para o ataque. A mudança de postura deu resultado e, aos 32, o time da casa abriu o placar em um lance polêmico. Lucas Esteves dividiu com Natanael, que pediu falta por jogo perigoso, mas a jogada seguiu, e Amuzu cruzou para Arezo se jogar na bola e mandar para a rede. O árbitro inicialmente anulou o gol por impedimento, mas a decisão foi revertida após revisão do VAR.

O gol deu tranquilidade ao Grêmio, que ainda contou com Tiago Volpi para evitar o empate em um chute de Rony. Já nos acréscimos, um erro de saída do Atlético resultou no segundo gol gremista. Villasanti tentou, a defesa rebateu e a bola sobrou para Edenilson, que bateu colocado e ampliou a vantagem antes do intervalo.

O segundo tempo viu o Atlético-MG crescer na partida e pressionar o Grêmio em busca do empate. Aos 21, Junior Santos recebeu a bola na entrada da área, dominou e arriscou o chute, mas Tiago Volpi, mais uma vez, fez uma grande defesa e afastou o perigo com um escanteio. O clube visitante continuou pressionando e, aos 29, finalmente conseguiu marcar. Scarpa cobrou o escanteio com precisão e encontrou Rony, que estava livre dentro da área. O atacante deu um peixinho para dimnuir.

A pressão do Atlético seguiu intensa até o apito final, com o Grêmio se defendendo firme e contando com a segurança de Tiago Volpi para manter a vantagem. O time gaúcho, apesar do susto, conseguiu resistir e segurou a vitória em sua estreia no Campeonato Brasileiro.

Na próxima rodada, o Grêmio visita o Ceará no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 16h, o Atlético recebe o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo, Villasanti e Edenílson; Cristian Olivera, Arezo (Pavón) e Amuzu (André). Técnico: Gustavo Quinteros.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Bernard), Lyanco, Júnior Alonso (João Marcelo) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa;

Cuello, Hulk (Rubens) e Rony. Técnico: Cuca.

GOLS - Arezo, aos 33, e Edenílson, aos 44 minutos do primeiro tempo. Rony, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristian Olivera, Jemerson e Wagner Leonardo (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 1.175.089,00.

PÚBLICO - 20.111 torcedores

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).