Future MMA aposta na rivalidade Brasil x Uruguai para sua 14ª edição

Considerado um dos celeiros de talentos do circuito nacional de artes marciais mistas, o Future MMA chega à sua 14ª edição e traz para o octógono uma disputa entre nações. No próximo dia 6 de abril, o evento reviverá a rivalidade entre Brasil e Uruguai nas duas lutas principais, que ocorrerão em Balneário Camboriú (SC).

Representante brasileiro na última disputa do show, Lucas Sorin, com um cartel profissional de dez vitórias e três derrotas, se mostrou entusiasmado por lutar em sua cidade natal contra o uruguaio Agustin Paez. O catarinense, por meio de um comunicado enviado pela organização do evento, revelou a motivação de defender as cores verde e amarela diante do atleta "hermano".

"Nada me orgulha mais do que defender a bandeira brasileira, ainda mais na minha cidade, na frente da minha família e amigos. Nasci, cresci e formei minha vida aqui em Balneário Camboriú, e, no dia 6 de abril, vou lutar com toda a força e coração para garantir que a vitória fique em casa. Prepare-se para um Sorin agressivo e implacável. Quero sentir a energia de Balneário mudando o Expocentro num verdadeiro caldeirão. Essa rivalidade com o Uruguai vai terminar com nossa bandeira no alto e nossa torcida comemorando mais uma vez!", declarou.

No coevento principal, Bruno Sá, com um cartel de oito vitórias e quatro derrotas, enfrentará Sérgio Martinez. Também confiante, o brasileiro não economizou palavras e aproveitou para intensificar ainda mais a rivalidade no duelo, que já é marcado por um forte componente emocional.

"Quando um brasileiro enfrenta um uruguaio dentro do cage, a luta vai além do esporte: vira questão de orgulho nacional. Tenho certeza de que o duelo será intenso e duro, mas não existe hipótese de eu deixar escapar essa vitória. O Brasil sempre foi terra de guerreiros, e é nosso dever mostrar que aqui a história é outra. Chegou a hora de fortalecer nossa tradição no MMA e garantir que o Uruguai volte para casa de mãos vazias. Aqui ninguém recua-no Brasil, a gente luta até o fim!", afirmou o lutador.

Vitrine para novos talentos

Além das rivalidades já estabelecidas, o Future MMA se consolidou como uma liga de desenvolvimento para novos talentos do esporte. Prova disso é que promessas atuais do UFC, como Caio Borralho e Jean Silva, já passaram pelo octógono da organização.

Portanto, os lutadores entrarão no octógono não apenas em busca da vitória, mas também para alavancar suas carreiras e ganhar projeção internacional. Vale ressaltar que este será o retorno do torneio, que não acontecia desde 2021.O card do dia 6 de abril contará com 12 lutas e terá transmissão ao vivo pelo site www.futurefcmma.com.

