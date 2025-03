Fora de estreia no Brasileirão, Neymar se diverte em aparição na Kings League Brasil

Fora da viagem do Santos para o Rio de Janeiro, Neymar marcou presença na estreia da Furia FC na Kings League Brasil hoje. O meia-atacante acompanhou de perto a vitória do seu time sobre o Dendele FC, por 6 a 2, na Oreo Arena, em Guarulhos (SP).

"Muito feliz! Um pouco rouco (risos). Estreia perfeita, jogaram muito. Pés no chão, nosso objetivo é muito maior", disse o astro, que é presidente da Furia FC ao lado do amigo Cris Guedes.

Os gols foram anotados por Victor Hugo Da Silva, Leonardo 'Leleti' Garcia, Murillo Donato, Joao Pelegrini e Filype Pinheiro Mendonça. Do outro lado, balançaram as redes Cristhian Barbosa de Paula e Lucas Godoy.

A Kings League tem regras diferente e permite que o mandatário da equipe cobre pênalti durante as partidas. Neymar, porém, ficou apenas na arquibancada acompanhando o embate.

O meia-atacante do Santos se recupera de um edema na coxa esquerda. No momento, ele está em processo de transição física. De manhã, ele esteve no CT Rei Pelé para um treino físico na academia.

Sem condições de atuar, o ídolo alvinegro ficou de fora da viagem do Santos para o Rio de Janeiro, onde o clube estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.

O duelo está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

A Furia FC, por sua vez, volta a atuar na segunda-feira, às 19 horas, contra o FC Real Elite, pela segunda rodada da Kings League Brasil, na Oreo Arena.