Fluminense sofre gol no início e perde do Fortaleza pela estreia no Brasileirão

O Fluminense estreou no Brasileirão com derrota, na Arena Castelão. O Fortaleza precisou de apenas 45 minutos para encaminhar a vitória de 2 a 0 sobre os cariocas. Com gols de Lucero e Tinga, o Leão do Pici garantiu os primeiros três pontos e mostrou que quer virar a página após a campanha irregular na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense.

O Fluminense terá pela frente uma sequência difícil, com jogos contra o Once Caldas, pela Sul-Americana, e Bragantino, pelo Brasileirão. Já o Fortaleza se prepara para a estreia na Libertadores, contra o Racing, e para o confronto contra o Mirassol, pela segunda rodada do Brasileirão.

O JOGO

O Fortaleza começou a partida a todo vapor e logo aos três minutos abriu o placar. O gol inaugural do Brasileirão 2025 nasceu de uma jogada rápida e envolvente pela direita. Pikachu, com um passe de primeira, encontrou Marinho em velocidade. O atacante tomou a decisão certa e rolou a bola para Lucero, artilheiro da equipe na temporada, que só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Há 11 anos um jogador brasileiro não marcava o primeiro gol da competição, desde o chileno Aránguiz, que na época atuava pelo Internacional.

Aos oito minutos, Pikachu quase ampliou o placar em mais uma jogada pela direita, mas o goleiro Fábio fez uma grande defesa.

Com um meio-campo bem armado e uma marcação forte, o Fortaleza dominou as ações e não deu chances para o Fluminense. O time do técnico Mano Menezes, por sua vez, continuou apresentando os mesmos problemas da temporada passada, principalmente na saída de bola,

OS GOLS DO TRICOLOR DE AÇO NA ESTREIA DO BRASILEIRÃO 2025! ??#FortalezaEC #Brasileirão2025 pic.twitter.com/aoaFXMde7F ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 29, 2025

Aos 13 minutos, o treinador do Flu percebeu o erro na escalação inicial e sacou o colombiano Serna para a entrada de Lima, buscando preencher o meio-campo.

Apesar da mudança, o Fluminense não melhorou muito e aos 21 minutos o Fortaleza ampliou a vantagem. Fernandez cobrou escanteio na área e Tinga, livre de marcação, cabeceou sem chances para Fábio. Foi o primeiro gol do capitão do Leão na temporada.

Ainda no primeiro tempo, o Fluminense tentou reagir, mas esbarrou na boa marcação do Fortaleza. No segundo tempo, Mano Menezes promoveu a entrada de Keno, que deu um novo fôlego ao ataque tricolor. Aos 30 minutos, Keno teve a melhor oportunidade do Fluminense na partida, mas cabeceou por cima do gol.

Pelo lado do Flu, as estreias de Lezcano e Lavega não surtiram o efeito esperado. Já pelo lado do Fortaleza, a estreia de Deyverson, que chegou nesta sexta ao clube, gerou grande expectativa na torcida, mas ele teve pouco tempo de atuação.

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA 2 X 0 FLUMINENSE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: Sábado, 29 de março de 2025



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Fortaleza: João Ricardo; Tinga (David Luiz), Kuscevic e Titi; Lucas Sasha (Tompas Pochettino), Fernández, Martínez (Welison) e Diogo Barbosa; Yago Pikachu, Lucero (Deyverson) e Marinho (Moisés). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freites e Renê (Lavega); Martinelli, Hércules (Lezcano), Arias, Serna (Lima) e Canobbio; Germán Cano (Everaldo Stum). Técnico: Mano Menezes.