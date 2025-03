Fluminense repete erros do Estadual e precisa de reação imediata, alerta Guga

A derrota por 2 a 0 para o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro escancarou os problemas que o Fluminense vem enfrentando desde o Campeonato Carioca. As dificuldades na saída de bola, a falta de criatividade no meio-campo, com três volantes, e a fragilidade defensiva foram cruciais para o revés no Castelão. Agora, o Tricolor terá pouco tempo para corrigir os erros, já que estreia na Sul-Americana, contra o Once Caldas, na terça-feira.

O placar refletiu o domínio do Fortaleza, que soube aproveitar as falhas do Fluminense para construir a vitória. Lucero e Tinga marcaram os gols que garantiram os três pontos para o Leão do Pici, enquanto o Tricolor pouco ameaçou a meta defendida por João Ricardo.

Fim de jogo. Fortaleza 2×0 Fluminense. O #TimeDeGuerreiros volta a campo na terça-feira, contra o Once Caldas-COL, pela estreia na @SudamericanaBR. ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 29, 2025

Após a partida, o lateral-direito Guga lamentou a atuação da equipe e cobrou uma postura diferente para os próximos desafios.

"Tem que entender melhor o jogo. A gente veio com um plano, o Fortaleza encaixou a marcação e demoramos para entrar no jogo. Acabamos demorando para entender, acabamos tomando dois gols infantis. Depois melhoramos, até merecíamos ter feito um gol, mas o futebol é assim, não pode dar mole, vir mais preparado, mais ligado. Ano passado já sofremos bastante com isso", desabafou o jogador.