Fluminense peca por 'desatenção' e perde para o Fortaleza na estréia do Brasileirão

O Fluminense começou o Campeonato Brasileiro de 2025 repetindo os mesmos problemas apresentados no Estadual. Em uma atuação desorganizada e com dificuldades na criação, o time carioca foi derrotado por 2 a 0 pelo Fortaleza, neste sábado, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Série A. O time carioca entrou desatento e levou dois gols ainda antes dos 30 minutos de jogo. Lucero, aos 3, e Tinga, aos 20, marcaram para os anfitriões, que dominaram a primeira etapa com intensidade e pressão alta.

O gol de Lucero, inclusive, foi o primeiro do Brasileirão 2025. O atacante argentino entrou para a história ao balançar as redes logo no início, repetindo um feito que não acontecia há 11 anos: em 2014, o chileno Charles Aránguiz havia sido o último estrangeiro a marcar o primeiro gol de uma edição da Série A, na vitória do Internacional por 1 a 0 sobre o Vitória.

Apesar de ser apenas a primeira rodada, o resultado já acende o sinal de alerta no Fluminense. Ele vem do vice-campeonato Carioca, quando foi superado pelo Flamengo, e busca evitar um início ruim como o de 2024, quando somou apenas seis pontos nas primeiras 12 rodadas. Este foi o pior desempenho do clube na era dos pontos corridos desde 2003.

Do outro lado, a vitória traz alívio ao Fortaleza, que vinha pressionado após a derrota para o CRB por 1 a 0, na Copa do Nordeste. A equipe cearense também acumulava apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, com seis derrotas e dois empates no período, inclusive, perdendo o título estadual para o rival Ceará. O bom início no Brasileirão pode representar um ponto de virada de chave.

O Fluminense entrou desligado em campo e pagou caro pela desatenção. O Fortaleza começou com intensidade e, com apenas 20 minutos de jogo, já vencia por 2 a 0, impondo seu ritmo desde o apito inicial. O primeiro gol da partida saiu logo aos 3 minutos. O Fluminense errou na saída de bola, Yago Pikachu recuperou e lançou Marinho em profundidade pela direita. O atacante avançou com liberdade e cruzou na medida para Lucero, que apareceu livre na área e empurrou para as redes.

Com dificuldades na saída de jogo, o Fluminense viu o Fortaleza se impor. A equipe comandada por Vojvoda pressionava alto e tomava conta do meio-campo com marcação agressiva e transições rápidas. Aos 20 minutos, o segundo gol saiu em cobrança de escanteio. Pol Fernández cruzou com precisão e encontrou Tinga na segunda trave. O lateral subiu sem marcação e cabeceou no ângulo, sem chances para o goleiro Fábio.

Mesmo com pouca inspiração, o Fluminense tentou reagir. Em uma das poucas chances criadas, Hércules errou passe no meio, Arias aproveitou, lançou Cano na pequena área e o camisa 14 finalizou de primeira, com perigo, mas para fora.

Nos minutos finais do primeiro tempo, o ritmo caiu. Com dois gols de vantagem, o Fortaleza adotou postura mais conservadora, administrando o resultado. Já o Fluminense manteve as dificuldades na criação ofensiva - um problema que se repete desde o Campeonato Carioca.

O Fluminense voltou mais ligado para o segundo tempo e demonstrou maior ímpeto, dificultando a saída de bola do Fortaleza, especialmente ao interceptar jogadas iniciadas por Pol Fernández. A pressão alta melhorou o desempenho defensivo da equipe carioca, que passou a ocupar mais o campo de ataque.

No entanto, a melhora foi insuficiente. O meio-campo continuou desorganizado, e o time seguiu sem criatividade para transformar a posse em chances claras de gol.

Já o Fortaleza adotou uma postura mais cautelosa após o intervalo. Recuou as linhas, cedeu a bola ao Fluminense e passou a esperar por oportunidades de contra-ataque. Com isso, a intensidade da partida caiu, e o time carioca, mesmo com mais volume de jogo, não conseguiu furar a defesa adversária nem demonstrou repertório ofensivo.

Fortaleza e Fluminense voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana, pela segunda rodada. No domingo, o Fortaleza enfrenta o Mirassol às 18h30, fora de casa, no estádio municipal de Mirassol. Já o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no sábado, às 16h, no Maracanã.

Antes dos compromissos pelo Brasileirão, porém, as duas equipes fazem suas estreias em competições internacionais no meio da semana. O Fortaleza entra em campo na terça-feira, às 21h30, contra o Racing-ARG, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na Arena Castelão. Também na terça-feira, o Fluminense enfrenta o Once Caldas, da Colômbia, às 21h30, em Manizales, pela estreia na fase de grupos da Copa sul-americana.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 2 X 0 FLUMINENSE

FORTALEZA - João Ricardo; Tinga (David Luiz), Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco e Diogo Barbosa; Lucas Sasha (Pochettino), Pol Fernández, Martínez (Zé Welison) e Yago Pikachu; Marinho (Moisés) e Lucero (Deyverson). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

FLUMINENSE - Fábio; Guga, Thiago Silva,Freytes e Renê (Lavega); Martinelli, Hércules (Lezcano) e Jhon Arias; Cannobio (Keno), Serna (Lima) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Lucero, aos 3, e Tinga aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Moisés (Fortaleza); Mano Menezes (Fluminense).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 267.643,00.

PÚBLICO - 18.945 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE)