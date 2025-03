Flick se esquiva de responder sobre escalação irregular no Barcelona: 'Não está em minhas mãos'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, está concentrado na partida deste domingo, contra o Girona, às 11h15 (horário de Brasília), mas não conseguiu escapar das questões sobre a reclamação do Osasuna em sua coletiva de imprensa neste sábado.

O clube de Pamplona contestou a derrota por 3 a 0 para o time catalão, na quinta-feira, com a alegação de o adversário ter escalado irregularmente o zagueiro Iñigo Martínez. O jogador foi cortado da lista da seleção da Espanha na última Data Fifa por lesão e, de acordo com o artigo 5 da Fifa, ele só poderia atuar pelo clube, neste caso, cinco dias após a última partida do selecionado nacional - Martínez jogou 90 minutos quatro dias após o confronto com a Holanda.

Questionado se sabia do risco de levar o atleta a campo, Hansi Flick se esquivou e afirmou que a questão foge de suas funções. "Acho que todos os clubes operam da mesma forma. Eles têm de responder ao seu time e aos fãs. Nós ganhamos os três pontos, e é isso que importa. Estou focado no jogo contra o Girona, o resto não depende de mim", comentou o técnico alemão.

Diante da insistência dos jornalistas, Flick voltou a comentar o assunto, contrariado, e afirmou que a questão deve ser levada aos dirigentes do Barcelona e que seu compromisso é de cuidar da equipe tecnicamente, dentro de campo.

"Não tenho muito tempo para pensar em questões como a reclamação do Osasuna. Estou focado no próximo jogo. Temos muitos jogos pela frente. Não está em minhas mãos, teremos de esperar para ver e, se alguma coisa mudar, o Deco ou quem quer que seja nos avisará. Não sei de mais nada", afirmou, referindo-se ao diretor esportivo do clube azul e grená.

Confiante de que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não levará o caso adiante, de acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona recebe o Girona para se manter na ponta do Campeonato Espanhol. A equipe catalã lidera a competição com 63 pontos e iniciou a 29ª rodada com três de vantagem sobre o Real Madrid, o vice-líder.