Flamengo pressiona no segundo tempo, mas falha nas finalizações e fica no empate com o Inter

No jogo que selou o encontro do campeão carioca contra o campeão gaúcho, o Flamengo não soube tirar vantagem do mando de campo neste sábado e acabou ficando no empate de 1 a 1 com o Inter, na partida de estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, em duelo realizado no Maracanã.

Embalado pela conquista do Campeonato Estadual, o time carioca sofreu com as seguidas falhas de seus atacantes. Apesar da superioridade técnica, principalmente na etapa final, os anfitriões pararam nas boas atuações dos goleiros Rochet, que foi substituído no intervalo, e de Anthoni, que entrou na segunda etapa. No histórico da partida, Bruno Henrique marcou para os gaúchos enquanto Léo Pereira decretou o empate.

As duas equipes voltam a campo pelo torneio no próximo final de semana. O Flamengo viaja até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio enquanto o Internacional, também no domingo, vai até o Castelão para enfrentar o Fortaleza.

O primeiro tempo no Maracanã apresentou um enredo até certo ponto esperado pelo fato de o Flamengo atuar em casa. O time de Filipe Luís assumiu o comando das ações ofensivas e usou o entrosamento de Wesley, Bruno Henrique e Luiz Araújo para construir as investidas pelos lados do campo.

As duas chances mais claras de gol foram desperdiçadas pelo camisa nove Juninho, que encontrou em Rochet, um verdadeiro paredão sob a meta do time gaúcho. Na oportunidade mais aguda, o goleiro do Inter fez uma linda intervenção em cabeçada à queima-roupa.

Acuado em seu campo, os visitantes, no entanto, foram efetivos na primeira vez que foram ao ataque. Bernabéi avançou pelo lado esquerdo e cruzou na medida para a conclusão do volante Bruno Henrique, que chutou no canto e venceu o goleiro Rossi, aos 33 minutos.

Em desvantagem, o Flamengo aumentou ainda mais a intensidade, encurralou o adversário, mas não conseguiu balançar a rede. O Inter soube fechar os espaços no seu campo de defesa e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo.

Destaque do time nos primeiros 45 minutos, o goleiro Rochet não voltou para a etapa complementar. Machucado, ele deu lugar ao reserva Anthoni. Mais consciente nas investidas contra a defesa do Inter, o Flamengo não demorou a movimentar o marcador. Após escanteio da esquerda, Michael chegou batendo da direita. A bola sobrou para Leó Pereira que chutou e deixou tudo igual: 1 a 1 aos oito minutos.

Imediatamente, Filipe Luís fez duas mexidas para tornar o time ainda mais ofensivo. Plata e Everton Cebolinha entraram nas vagas de Luiz Araújo e Michael e a pressão pela virada fez a equipe gaúcha se fechar na defesa.

As chances de ataque foram se multiplicando, mas a falta de capricho no momento de finalizar foi penalizando o time rubro-negro. Com o passar do tempo, o Inter conseguiu encaixar a marcação, neutralizou as melhores oportunidades do rival e garantiu o empate de 1 a 1 fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO 1 X 1 INTERNACIONAL

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Ayrton Lucas) e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Luiz Araújo (Plata); Bruno Henrique, Juninho (Matheus Gonçalves) e Michael (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL - Rochet (Anthoni); Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabéi; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero), Borré (Valencia) e Wesley (Thiago Maia). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Bruno Henrique, aos 33 minutos do primeiro tempo e Léo Pereira, aos 8 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Erick Pulgar e De la Cruz, (Flamengo); Vitinho (Internacional).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - não divulgada.

PÚBLICO - 48.452 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio (RJ).