Flamengo marca no segundo tempo e empata com o Inter na estreia no Brasileirão

Em um duelo de gigantes e candidatos ao título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Internacional empataram em 1 a 1 no Maracanã. O Flamengo, desfalcado de jogadores importantes como Arrascaeta, Viña, Gerson e Pedro, saiu atrás no placar, mas buscou o empate na segunda etapa e teve chances de virar o jogo, esbarrando na grande atuação do goleiro Rochet.

O Flamengo começou a partida pressionando o Internacional em busca do gol. Wesley, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Juninho levavam perigo à meta colorada, mas Rochet se destacava com grandes defesas. O goleiro uruguaio fez pelo menos duas intervenções importantes, em finalizações de Juninho, incluindo um cabeceio à queima-roupa.

Apesar da pressão rubro-negra, foi o Internacional que abriu o placar. Aos 33 minutos, Bernabei cruzou para Bruno Henrique, que chutou de primeira e superou o goleiro Rossi. O Flamengo tentou buscar o empate ainda no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para furar o sistema defensivo liderado por Vitão e Fernando.

Fim de jogo no Maracanã: 1 a 1. Léo Pereira fez o gol rubro-negro. O próximo compromisso do Flamengo no Brasileirão será no dia 6, contra o Vitória, no Barradão.#VamosFlamengo pic.twitter.com/iykgofcb1W ? Flamengo (@Flamengo) March 30, 2025

O Internacional sofreu uma baixa importante no intervalo, com a saída de Rochet, que se machucou em uma dividida com Juninho e foi substituído por Anthoni. Aos 8 minutos do segundo tempo, o Flamengo chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, Michael chutou cruzado e a bola sobrou para Léo Pereira, que não perdoou e deixou tudo igual no Maracanã.

O gol animou o Flamengo, que seguiu pressionando em busca da virada. Aos 9 minutos, Luiz Araújo driblou Aguirre e chutou, mas mandou para fora. Um minuto depois, Léo Ortiz lançou Juninho nas costas de Fernando, que chutou na saída de Anthoni, mas a bola pegou caprichosamente na trave.

Aos 21 minutos, Plata cruzou, Juninho desviou e a bola sobrou para Bruno Henrique, que tentou encobrir Anthoni, mas a bola saiu por cima. Aos 27, Pulgar soltou uma bomba, mas Anthoni defendeu. No rebote, Wallace Yan tentou, mas Anthoni brilhou novamente. Mas esse último lance foi invalidado por impedimento.

Aos 32, Plata cobrou falta com capricho, a bola pegou na rede, mas pelo lado de fora, assustando a torcida presente no Maracanã. Apesar da pressão final, o Flamengo não conseguiu a virada e o jogo terminou empatado em 1 a 1.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 1 INTERNACIONAL

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 29 de março de 2025 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Caio Max Augusto Vieira



Renda e público: 45.528 pagantes, 48.452 total e R$3.150.315,00



Cartões amarelos: Vitinho, Alan Patrick, Juninho e Vitão (Internacional) e Erick Pulgar e De La Cruz (Flamengo)

Gols:

FLAMENGO: Léo Pereira aos 9 minutos do 2º Tempo

INTERNACIONAL: Bruno Henrique aos 33 minutos do 1º Tempo

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Matheus Gonçalves), Alex Sandro, Erick Pulgar, De La Cruz, Luiz Araújo (Plata), Michael (Everton Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan), Juninho (Ayrton Lucas)



Técnico: Filipe Luís

INTERNACIONAL: Rochet (Anthony), Aguirre, Vitão, Bernabei, Bruno Henrique (Ronaldo), Fernando, Vitinho (Carbonero), Alan Patrick, Wesley (Thiago Maia), Borré (Enner Valencia).



Técnico: Roger Machado