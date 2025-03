Fla enfrenta o Inter após cobranças e indiretas por dívida de Thiago Maia

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Internacional se enfrentam hoje no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tendo como personagem central Thiago Maia, pivô de uma polêmica que envolveu cobranças, indiretas e veto a uma nova negociação por causa de uma dívida.

O que aconteceu

O Inter ainda tem pendência com o Fla por causa da aquisição do volante em 2024. A situação foi externada algumas vezes tanto pela antiga quanto pela atual direção rubro-negra.

A negociação girou na casa dos 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação da época) por um contrato de três anos. O Rubro-Negro teria direito a 2,85 milhões de euros (R$ 15,4 milhões) e o Lille, da França, a 1,15 milhão de euros (R$ 6,2 milhões).

No início do ano, o Santos surgiu como interessado em contratar o jogador, e o clube gaúcho aceitou liberar com o repasse da dívida com o Flamengo ao Peixe. Thiago Maia se animou em retornar ao time que o revelou e jogar com Neymar, e chegou a deixar Porto Alegre para a Baixada santista

O Flamengo, porém, não topou a transação e as tratativas foram encerradas, para a frustração dos envolvidos. Na Gávea, a decisão da diretoria é que as vendas de atletas para o Brasil terão de ser feitas com garantias contratuais de direitos. Como publicou Rodrigo Mattos, colunista do UOL, o Rubro-Negro não confia no sistema de cobrança esportivo - tribunal CNRD - do Brasil. Mas, quando a venda é vinculada a um contrato, o dinheiro entra em algum momento.

O Inter publicou uma nota oficial sobre o caso e lamentou "a condução do processo pelas demais partes envolvidas". O Colorado disse que a transferência "não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos e respaldados em documentação", dizia trecho.

O Flamengo rebateu o clube gaúcho e reforçou "a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais". "O Sport Club Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou, em novembro de 2024, uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, sem que tenha obtido, até agora, um posicionamento do órgão", apontava parte do documento.

No início da semana, o atual presidente do Fla, Luiz Eduardo Baptista voltou a tocar no assunto. O tema foi levantado durante a reunião do Conselho Deliberativo, onde Bap classificou os clubes como "devedores duvidosos": "Eu ia trocar de devedor duvidoso. Não fizemos".

Presidente do Internacional, Alessandro Barcellos foi questionado sobre a questão. O dirigente não quis polemizar com o Flamengo, mas lembrou as dificuldades enfrentadas pelo clube ano passado com as enchentes no Rio Grande do Sul. O depoimento foi dado após a eleição presidencial na CBF.