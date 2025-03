Fisioterapeuta do Botafogo celebra convocação à Seleção sub-17: "Muito feliz e honrado"

Na véspera da estreia no Campeonato Brasileiro, o Botafogo já tem motivos para se orgulhar. O fisioterapeuta das categorias de base do clube, Matheus Staudinger, foi convocado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira sub-17 no Campeonato Sul-Americano da categoria, que será disputado na Colômbia.

Matheus Staudinger expressou sua gratidão ao Botafogo pelo apoio e destacou a importância da convocação para a Seleção Brasileira.

"Muito feliz e honrado com essa convocação, uma meta que perseverei e batalhei para conquistar. Agradecer mais uma vez ao Botafogo por ter aberto as portas para mim, clube pelo qual fui escolhido e onde pude me desenvolver e me especializar ao lado de grandes profissionais referências na fisioterapia esportiva do mais alto nível", agradeceu.

Matheus chegou ao Glorioso em 2021 como estagiário e trilhou seu caminho nas categorias de base e também no time profissional, trabalhando ao lado de fisioterapeutas renomados na prevenção e reabilitação de atletas de alto nível. Especializado em traumato-ortopedia esportiva, hoje ele é considerado um dos mais capacitados nessa área dentro do clube.

A Seleção Brasileira sub-17, com Matheus Staudinger na comissão técnica, fez sua estreia no Sul-Americano na última sexta-feira (28), ao empatar com o Uruguai em 1 a 1, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, na Colômbia.