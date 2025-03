Fim de Papo irá ao ar, neste domingo, às 22h, após jogo do Corinthians

Do UOL, de São Paulo

Apresentado por Domitila Becker, o programa Fim de Papo será exibido neste domingo às 22h, após o jogo do timão, com o melhor da rodada.

Com as análises de Renato Maurício Prado, de José Trajano e Gustavo Chagas, a edição desta semana repercutirá como foi o início do Brasileirão.

Onde assistir?

No canal de UOL Esporte no YouTube

No Canal UOL na TV