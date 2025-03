Filipe Luís diz que Pedro deve voltar a jogar pelo Flamengo em abril

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Filipe Luís disse hoje, depois do empate com o Internacional, que espera contar com o atacante Pedro já neste mês de abril.

"Contamos com o Pedro em abril. Se nada acontecer fora do previsto. Ele está na fase final da recuperação. Esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril", disse o treinador, em coletiva no Maracanã.

Pedro está em reta final de recuperação da forma física após a grave lesão ligamentar no joelho esquerdo.

A volta de Pedro vem a calhar em um momento em que Juninho ainda não engrenou definitivamente na dupla com Bruno Henrique — a exemplo do que aconteceu contra os gaúchos na primeira rodada do Brasileirão.

Além disso, o Flamengo tem recorrido ao uso de Plata na dupla com Bruno Henrique — mas em um desenho para compensar a ausência de Arrascaeta.

Pedro não joga desde setembro do ano passado, quando se machucou em um treino da seleção brasileira.