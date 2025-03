Fernando se rende a Roger Machado: 'Poderia ser técnico na Europa'

Pilar do meio-campo do Internacional, o volante Fernando se rendeu ao técnico Roger Machado, ao qual vê com capacidade para treinar um clube europeu no futuro.

Fernando teve grandes passagens por clubes europeus, como Manchester City, Porto e Sevilla. Durante esses quase 15 anos no Velho Continente, foi treinado por nomes consagrados, entre eles Guardiola, Luís Castro, Pellegrini e André Villas Boas. Em entrevista ao UOL, o volante apontou características semelhantes de Roger a grandes técnicos do exterior.

O Roger hoje é um treinador que poderia facilmente estar treinando um time na Europa. É um cara que busca aprender, um cara que sabe o que quer da equipe, ele põe a identidade dele dentro do time. Você tendo esse tempo de trabalho, que a gente já vai aí com 10 meses com ele, já é um bom tempo para ele colocar a filosofia dele de trabalho. você tem um treinador que te dá uma bússola sabendo para onde você vai. Isso é importante. O Roger faz isso. Eu já trabalhei com treinadores europeus que faziam isso muito bem, e chegar aqui no Brasil e encontrar um treinador com as mesmas características, que sabe o que quer da equipe e busca aprender é super importante Fernando, em entrevista ao UOL.

Depois de longos nove anos sem gritar "é campeão", o Inter voltou a conquistar um título. A maneira não poderia ser melhor, em cima do seu maior rival, o Grêmio.

Fernando foi contratado pelo Colorado em fevereiro do ano passado e rapidamente entendeu a importância da conquista para o time vermelho, com o recado sendo passado logo na sua chegada. Mas o experiente volante não quer parar por aí e almeja mais conquistas para 2025.

"Quando a gente chega no clube vamos escutando o que o clube está passando, o quanto o pessoal queria quebrar esse jejum, e você fazer parte dessa história, de tirar o Inter dessa fila de espera, a gente fica muito feliz. Sabemos que o Inter é um clube gigantesco, que não quer só ficar por aqui, já conquistou todos os títulos que disputou e a gente quer voltar a ganhar também. A gente sabe que tem três competições muito difíceis com grandes equipes, mas queremos tentar levantar mais um caneco e ficar na história do clube".

Aos 37 anos, Fernando já tem um olhar diferente para o seu corpo e seus limites. A aposentadoria ainda não passa por sua cabeça, mas os cuidados são redobrados. Por conta disso, um trabalho feito pelo volante e a comissão técnica do Colorado faz com que o jogador dose mais suas participações ao longo da temporada, para que Fernando possa estar apto nos momentos mais decisivos.

"É um trabalho de preparação física feito pelo Paulo Paixão, um cara que já tem muita experiência no futebol, sabe lidar com jogadores mais experientes como eu, sabe dosar, sabe o momento de colocar ou não. Ele me escuta muito, sempre pergunta como é que o meu corpo está, como eu me levantei, isso tudo ajuda muito. Sempre tento passar para ele o que eu estou sentindo, quais as dores que eu tenho, quando você chega na idade de 32, 33 anos, você sempre vai ter dor, mas tem umas que você consegue passar por cima, tem outras que você tem que dar uma segurada".

"A primeira rodada do Campeonato Gaúcho eu não joguei. Ele falou que era para eu fazer um trabalho mais de força porque era um campeonato muito rápido e de uma pegada muito forte. A gente fez esse trabalho e realmente o meu corpo se manteve bem e eu consegui fazer todos os jogos num nível muito alto. Espero que no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores eu também consiga corresponder muito bem".

Escolinha em Alto Paraíso-GO

Nascido em Alto Paraíso, cidade localizada a 412 km de Goiânia, Fernando não esconde o orgulho de suas raízes, e faz de tudo para se manter conectado. Por conta disso, fundou em 2023 uma escolinha de futebol, que mantém com seus próprios custos e conta com a ajuda do seu irmão, Joka.

O CT tem previsão de entrega neste ano, e vai agregar ainda mais crianças para o projeto - atualmente são aproximadamente 100. Além de projetar novos talentos, o volante do Internacional quer proporcionar um lazer e tirar os jovens dos perigos das ruas.

"Quando você sai do interior para a capital você sai muito atrás. Os meninos já estão fazendo escolinha. Você tem seu talento, mas você precisa aprender muito. Então com a escolinha você pode ensinar um pouquinho os meninos para mostrar para eles o caminho caso alguém queira se tornar jogador de futebol não chegar tão atrás quando você vai para uma capital tentar fazer um teste. O principal foco também foi esse. Espero que os meninos aprendam bastante. A gente está fazendo um campinho novo lá, para os meninos se divertirem melhor. Antigamente, quando eu fazia escolinha lá em Alto Paraíso, era campo de terra, mas eu ia contente de estar ali com os meus amigos".

"O principal é você dar possibilidade para os meninos não só para eles se tornarem jogadores de futebol, mas ter algum lazer. A minha cidade carece de lazer e de ter algum lugar onde os meninos possam se encontrar e brincar. Às vezes o menino sem ter isso ele fica à mercê de coisas erradas, então o que a gente procura fazer é dar uma oportunidade para eles de agregar, de estar junto todo mundo. Depois se vai se tornar jogador é outra coisa. Então como eu vivi naquela cidade eu sei o que é preciso para que o jovem pede possa sair dessa do crime ou das drogas. Então a gente está fazendo essa escolinha para os meninos poderem brincar se divertir e aí naturalmente se as coisas acontecerem de algum deles se tornar jogador de futebol vou ficar muito contente. Mas o principal foco aí é da área de lazer para eles para que eles possam se divertir".