Estreia do Vasco no Brasileirão contra o Santos terá show de luzes inédito

A torcida vascaína terá um motivo a mais para comparecer em peso a São Januário neste domingo (30), na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos. O clube cruzmaltino apresentará o novo sistema de iluminação do estádio, fruto de uma parceria com a empresa Silicon, especialista em iluminação de grandes arenas esportivas.

Para atender às exigências da CBF e da Conmebol, o Vasco investiu cerca de R$ 500 mil na modernização do sistema, que agora conta com refletores de 1200W de potência. A principal mudança é a uniformidade da iluminação em todo o campo, atendendo a uma antiga demanda dos jogadores, que reclamavam de variações de intensidade em diferentes áreas do gramado.

Mas a novidade não se resume apenas à melhoria técnica. O Vasco preparou um verdadeiro "show de luzes" para antes das partidas, com o objetivo de aumentar a interatividade com o público presente em São Januário. O projeto inclui a instalação e parametrização do sistema de automação DMX do tipo "timecode", que permite a sincronização das luzes com músicas, criando um espetáculo visual único.

A empresa responsável pela iluminação de São Januário tem em seu portfólio outros grandes estádios do país, como o Nilton Santos, a Arena das Dunas, a Arena Fonte Nova, a Arena Castelão, a Arena da Amazônia, o Mané Garrincha e a Ligga Arena, além da Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis.

O Vasco recebe o Santos em São Januário neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.