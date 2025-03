Estêvão diz que vice do Palmeiras é "página virada" e projeta estreia no Brasileiro: "Nova história"

Estêvão foi um dos premiados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta sexta-feira, em cerimônia para premiar os destaques do Campeonato Paulista. O atacante do Palmeiras disse que o vice do Estadual para o rival Corinthians já é página virada e disse que o elenco já encontra-se focado na estreia do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras estreia no Brasileirão neste domingo, contra o Botafogo. A partida está marcada para às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Estêvão fez uma breve análise sobre o que faltou para o Verdão nos dois jogos da final e garantiu sequência no trabalho.

"A gente sabe que a gente pecou. Falta de eficiência no ataque tanto no jogo em Itaquera como no Allianz. Agora é trabalhar. Igual o Abel fala: 24 horas, a página virou. já tem o Brasileiro aí no domingo, Libertadores. Agora é focar nesses campeonatos que são mais importantes. Vamos virar a página, já tem uma nova história para acontecer. Nosso time está totalmente focado no domingo para fazer um bom resultado e sair com a vitória", disse antes de receber o prêmio por estar entre os melhores atacantes do torneio.

Uma das principais peças do elenco palmeirense, Estêvão tem tido dificuldades para desafogar o jogo do Palmeiras em diversas oportunidades já que tem sido fortemente marcado. O atleta falou sobre a situação e disse que sempre entra em campo para dar seu melhor.

"Se estão duplicando a marcação é porque tem alguma coisa. São coisas do jogo, coisas que a gente não controla. Mas independente do que seja, a gente está sempre pronto para dar o nosso melhor, individualmente ou no grupo. Estamos ali para dar nosso melhor e o que for melhor vai acontecer", seguiu.

Estêvão está em contagem regressiva para deixar o Palmeiras. Ele fica no clube apenas até a disputa do Mundial de Clubes, em julho. Depois disso, junta-se ao elenco do Chelsea, que acertou sua compra há quase um ano.

Nesta temporada, Estêvão disputou 14 jogos e marcou cinco gols pelo Palmeiras, sendo o artilheiro da equipe no Estadual ao lado de Mauricio.