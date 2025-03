Escalação do Santos: Soteldo se junta a Neymar e vira desfalque na estreia do Brasileirão

Além de Neymar, o Santos também não poderá contar com Yeferson Soteldo na estreia do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante sentiu dores no músculo adutor da perna direita e será poupado do jogo contra o Vasco, a fim de evitar uma lesão.

O venezuelano, que defendeu o seu país na última data Fifa, está tratando com a fisioterapia desde que se reapresentou no CT Rei Pelé, na última quinta-feira.

Neymar, por sua vez, foi mantido em transição por conta de um edema na coxa esquerda. O camisa 10 ainda não treina com o restante do elenco e também não estará à disposição do técnico Pedro Caixinha diante do Vasco.

O Santos realizou o último treino antes da partida na manhã deste sábado e embarca para o Rio de Janeiro nesta tarde.

Sem a dupla, a tendência é que Caixinha escale o Peixe com: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser, Tiquinho Soares e Guilherme.

O duelo com o Vasco, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para este domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.