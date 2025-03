Escalação do Palmeiras: elenco faz treino tático e fecha preparação para estreia no Brasileiro

Neste sábado, na Academia de Futebol, o Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo, pela estreia do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica, comandada por Abel Ferreira, realizou junto aos jogadores um treino tático posicional e trabalhos específicos de cada função, além de bolas paradas e finalizações.

As equipes se enfrentam neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Vice-campeão em 2024, o Verdão inicia a busca pelo seu 13º título da competição.

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Mauricio, recuperados de lesão no ligamento do joelho direito e cirurgia no ombro direito, respectivamente, participaram, novamente, do treino. Ambos pintam como opção para Abel Ferreira, porém não devem iniciar na equipe titular.

O atacante Paulinho seguiu em sua recuperação da cirurgia na perna direita e também participou da atividade, mas não deve ficar à disposição contra os cariocas.

Para o duelo contra o Botafogo, o técnico Abel Ferreira terá à disposição o meio-campista Lucas Evangelista. O ex-Red Bull Bragantino chegou ao Verdão neste mês e não pôde atuar nas finais do Paulista por regulamento. Contudo, vem treinando normalmente e pode pintar como novidade na primeira rodada do Brasileirão.

Desta maneira, um provável 11 inicial do Palmeiras conta com: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Richard Ríos, Emi Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres eVitor Roque.

Por outro lado, o atacante Bruno Rodrigues e o lateral direito Marcos Rocha devem seguir como desfalques. Eles se recuperam de cirurgia no joelho direito e lesão na coxa esquerda, respectivamente.