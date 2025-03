Embalado, Atlético-MG desafia o Grêmio no Sul para estrear bem no Brasileirão

Um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG estreia na competição neste sábado, às 18h30, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Embalado pela conquista do Campeonato Mineiro pela sexta vez consecutiva, o alvinegro encara um adversário em processo de reformulação sob o comando do técnico argentino Gustavo Quinteros. Os gaúchos chegam após o vice-campeonato estadual, quando foram superados pelo Internacional.

Após ficar fora da Libertadores na última temporada, o Atlético se reforçou com nomes de peso para brigar pelas primeiras posições. Entre os principais reforços estão o volante Gabriel Menino e o atacante Rony, ambos vindos do Palmeiras e já titulares na equipe comandada por Cuca, além do atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo.

Apesar das novidades, o grande nome do elenco continua sendo Hulk, peça-chave no sistema ofensivo, especialmente após a saída do centroavante Paulinho, que acertou sua transferência para o Palmeiras.

Do outro lado, o Grêmio vive um momento de transição, com um elenco mais modesto e carente de resultados expressivos. A equipe ainda busca se recuperar da derrota na final do Campeonato Gaúcho, que custou a perda do inédito octacampeonato seguido, e aposta no atacante Braithwaite como sua principal arma ofensiva.

Gustavo Quinteros tenta ajustar a equipe para um calendário mais exigente e um nível de competitividade mais alto na elite do futebol brasileiro. "Remontamos a equipe em todos os setores e isso demanda tempo para a recomposição", explica o argentino.

O retrospecto do confronto é equilibrado, mas favorece o time gaúcho. Em 79 partidas disputadas entre eles, o Grêmio venceu 31 vezes, contra 27 triunfos do Atlético, além de 21 empates. Apesar do histórico positivo, o tricolor busca encerrar uma sequência incômoda de três derrotas consecutivas para o rival mineiro e aposta no goleiro Tiago Volpi para segurar o ataque mineiro.

"É até um clichê, mas a verdade é que o Brasileirão nos dias de hoje não tem nenhum jogo fácil e não permite cochilos. Logo na primeira rodada enfrentaremos uma equipe que foi campeã do seu estado recentemente e vice do continente ano passado. Mas somos o Grêmio, estaremos na nossa casa e o nosso único pensamento é de vitória para começar a competição mostrando ao nosso torcedor aquilo que ele deseja ver de nós", afirmou o goleiro, de volta à competição após três anos.

"O Brasileirão é, sem dúvidas, uma das competições mais equilibradas do mundo. Fiquei esses três anos fora disputando uma liga que também é de alto nível (mexicana) e a expectativa de voltar à Série A é sempre a melhor possível, principalmente vestindo a camisa de um dos gigantes do nosso futebol. Chego em meu melhor momento para contribuir com uma ótima temporada do clube."

Para a partida, o técnico Cuca ganhou reforços de peso, já que poderá contar com Hulk e Júnior Santos. O primeiro está recuperado de um problema muscular que o tirou da reta final do Campeonato Mineiro. Já o ex-botafoguense ficou um mês afastado dos gramados por causa de uma lesão no tendão da panturrilha direita.

Em contrapartida, o atacante Deyverson se despediu do grupo para jogar no Fortaleza. O técnico Cuca já vinha dizendo que não teria muito espaço para o atacante no Atlético, ainda mais pela quantidade de jogadores na posição.

"Acredito que ainda tenho muito chão pela frente, muitas coisas para conquistar em BH. Temos um elenco competitivo e um calendário extenso. Vamos buscar mais títulos com essa camisa", afirmou Hulk.

Do outro lado, Quinteros aproveitou o tempo sem jogos para dar entrosamento ao time e testar novas mudanças, o que faz com que a escalação seja um mistério. O lado negativo é a lesão de Braithwaite, que o tira da estreia. Com isso, o trio ofensivo do Grêmio deve ter Cristian Olivera, Arezo e Amuzu, sendo abastecidos por Camilo, Edenilson e Villasanti.

"Averiguamos, e estamos atentos de que o time, nos últimos dois anos, sofreu muitos gols. Temos que melhorar muito a solidez defensiva, tratar de buscar sofrer menos gols que em outras temporadas. O primeiro objetivo é esse, encontrar uma equipe sólida, forte, que represente o Grêmio em sua característica", afirmou Quinteros.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ATLÉTICO-MG

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Edenilson e Villasanti; Cristian Olivera, Arezo e Amuzu. Técnico: Gustavo Quinteros.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Rubens (Hulk), Rony e Cuello. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).