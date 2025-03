Em jogo de seis gols, Palmeiras empata com Grêmio pelo Brasileiro feminino

Neste sábado, na Arena Barueri, o Palmeiras empatou com o Grêmio em 3 a 3, pela terceira rodada do Brasileirão feminino. Brena e Monica Ramos (contra) e Amanda Gutierres marcaram para o Verdão, enquanto Maria Dias (2) e Shashá deixaram para o Tricolor Gaúcho.

Desta maneira, o Palmeiras, com cinco pontos, subiu para a quarta colocação da tabela. O Alviverde, porém, pode cair algumas posições e, de acordo com uma combinação dos resultados, deixar o G8.

O Grêmio, por sua vez, ainda sem vencer neste Brasileirão feminino, permaneceu no décimo lugar, com duas unidades. Os oito melhores ranqueados avançam às quartas de final.

Pela quarta rodada do Brasileirão feminino, o Palmeiras volta aos gramados apenas no dia 12 de abril (sábado) para enfrentar o Corinthians, às 11h (de Brasília), fora de casa. Já o Grêmio, no dia 13 (domingo), recebe, às 16h, o Bahia.

Os gols

Logo no início do duelo, aos 3 minutos, o Palmeiras inaugurou o marcador em Barueri. De fora da área, a camisa 7 palestrina Brena acertou um foguete, sem chances para a goleira Raíssa, do Grêmio

O empate do Grêmio veio aos 15 minutos. Maria Dias recebeu dentro da grande área, driblou a goleira palmeirense Tapia e, de perna esquerda, mandou a bola rasteira para o fundo das redes.

Aos 34 minutos o Grêmio virou o placar. Dentro da grande área, pelo lado direito, Maria Dias tentou cruzar e acabou encobrindo a arqueir Tapia. Antes de entrar a bola beijou o travessão.

Na etapa complementar, aos 15 minutos, o Alviverde voltou melhor e buscou o empate. Após receber dentro da grande área, Taina Maranhão, de cabeça, escorou a bola para o meio. Assim, Greicy, do Palmeiras, dividiu com a gremista Monica Ramos, que acabou jogando contra o próprio patrimônio. A goleira Raíssa tentou tirar, mas a bola já havia ultrapassado a linha do gol.

O terceiro gol do Grêmio saiu aos 38 minutos. Shashá, livre de marcação e dentro da grande área, aproveitou rebote da goleira palestrina Tápia no chute de Gisele e, de perna direita, mandou a bola para o barbante.

O Palmeiras empatou novamente nos acréscimos, aos 47 minutos. Taina Maranhã lançou a bola para a centroavante Amanda Gutierres, que, dentro da área, protegeu e bateu cruzado, no canto inferior esquerdo de Raíssa.