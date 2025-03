Dudu e Gabigol marcam e Cruzeiro supera o estreante Mirassol no Mineirão

Com um elenco milionário e recheado de estrelas, o Cruzeiro superou o Mirassol por 2 a 1, neste sábado, no Mineirão, na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Foi uma noite histórica para o time paulista, que realiza sua primeira participação na elite nacional, no ano do seu centenário.

Com gols de Dudu e Gabigol - as duas principais contratações para a temporada - e Cássio defendendo pênalti, o Cruzeiro inicia a competição com os três pontos, mas com muitos detalhes para serem acertados por Leonardo Jardim. Já o Mirassol começou a Série A zerado, porém apresentou um futebol seguro, apesar do revés, e deixou uma impressão positiva. Lucas Ramon marcou o gol histórico do time do interior paulista.

O duelo começou equilibrado, com os dois times se estudando bastante, até uma falha defensiva do Mirassol mudar a história do confronto. O Cruzeiro aproveitou e abriu o placar, aos 13 minutos. William cruzou e Dudu apareceu sem marcação para marcar. O gol desestabilizou o time paulista, que viu logo depois Gabigol ampliar, aos 21, em novo cruzamento de Willian. Livre, ele só desviou para marcar.

Apesar da vantagem construída, o time da casa não demonstrava segurança para segurar o placar. Cometendo muitos erros, deixava o adversário se impor em campo. Em uma das falhas, Gamarra cometeu pênalti em Danielzinho, porém Cássio defendeu a cobrança de Reinaldo. Entretanto, nos acréscimos, Clayson cruzou e Lucas Ramon cabeceou para marcar um gol histórico para o Mirassol, aos 47.

A etapa complementar voltou com o Cruzeiro se impondo no ataque. Com boas triangulações, chegava com perigo ao gol adversário. William acertou a rede, porém do lado de fora. Em uma trocação franca, o Mirassol também se fazia presente no campo ofensivo. Clayson assustou em chute colocado para fora. Depois, Edson Carioca teve a chance do empate, mas cabeceou nas mãos de Cássio.

Na reta final, o time paulista realizou mudanças e passou a ter quatro atacantes em campo, sendo mais agressivo e superior no duelo. Do outro lado, o Cruzeiro demonstrava nervosismo e não conseguia prender a bola no ataque e tampouco agredir a meta adversária. Mesmo com um bom volume, o Mirassol não conseguiu traduzir em gols as chances que teve e teve de se contentar com o revés.

Agora, o Cruzeiro se concentra na sua estreia na Copa Sul-Americana, na terça-feira, diante do Unión Santa Fé, na Argentina. Já o Mirassol só volta a campo no próximo domingo, contra o Fortaleza, em casa, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 1 MIRASSOL

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Gamarra e Kaiki Brito; Walace (Lucas Romero), Matheus Henrique e Wanderson (Lucas Silva); Dudu (Marquinhos), Gabriel (Bolasie) e Kaio Jorge (Matheus Pereira). Técnico: Leonardo Jardim.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Chico Kim (Davó); Maceió (Edson Carioca), Iury Castilho (Fabrício Daniel) e Clayson (Luiz Felipe). Técnico: Rafael Guanaes.

GOLS - Dudu, aos 13, Gabriel, aos 21, Lucas Ramon, aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cássio, Walace, Lucas Romero e Matheus Henrique (Cruzeiro); Reinaldo e Edson Carioca (Mirassol).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

RENDA - R$ 2.089.425,00.

PÚBLICO - 40.837 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).