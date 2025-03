Dudu e Gabigol marcam, Cássio pega pênalti e Cruzeiro vence estreante Mirassol pelo Brasileirão

O Cruzeiro começou a sua trajetória no Campeonato Brasileiro de 2025 com vitória. Neste sábado, a Raposa bateu o Mirassol por 2 a 1, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela primeira rodada. Dudu e Gabigol marcaram os gols, enquanto Lucas Ramon descontou.

Com o resultado, portanto, os mineiros somam três pontos. Já o Leão, que está disputando a primeira divisão da liga nacional pela primeira vez, segue zerado.

O Cruzeiro volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time enfrenta o Unión Santa Fe-ARG na terça-feira, às 19 horas (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Grupo E. Já o próximo desafio pela Série A será no próximo domingo, às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio. Simultaneamente, o Mirassol recebe o Fortaleza.

O jogo

Jogando com o apoio do seu torcedor, o Cruzeiro logo abriu o placar no Mineirão. Com 13 minutos, Dudu aproveitou cruzamento de William e finalizou de primeira, sem chances para Alex Muralha. E não demorou para sair o segundo. Aos 21, foi a vez de Gabigol receber o cruzamento de William e estufar as redes.

Em desvantagem, o Mirassol começou a crescer na partida e assustar os mandantes. Aos 43, Reinaldo teve uma chance de ouro de marcar, em cobrança de pênalti. O lateral, no entanto, parou em defesa de Cássio.

Aos 47, porém, nada impediu o gol dos paulistas. Clayson fez jogada individual pela esquerda e cruzou na medida para Lucas Ramon, que cabeceou no cantinho.

No segundo tempo, o Leão até tentou buscar o empate, mas não foi eficiente nas vezes que chegou ao ataque. Do outro lado, o Cruzeiro apenas administrou a vantagem até o apito final.

FICHA TÉCNICA



CRUZEIRO 2 X 1 MIRASSOL

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 29 de março de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Walace, Matheus Henrique, Lucas Romero, Cássio (Cruzeiro); Reinaldo, Edson Carioca (Mirassol)

GOLS: Dudu, aos 13 do 1ºT, e Gabigol, aos 21 do 1ºT (Cruzeiro); Lucas Ramon, aos 47 do 1ºT (Mirassol)

Cruzeiro: Cassio; William, Gamarra Fabricio Bruno e Kaiki; Walace (Lucas Romero), Matheus Henrique e Dudu (Marquinhos); Wanderson (Lucas Silva), Gabigol (Bolasie) e Kaio Jorge (Matheus Pereira)



Técnico: Leonardo Jardim

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Vitor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Chico Kim (Davo); Maceió (Edson Carioca), Clayson (Luiz Felipe) e Iury Castilho (Fabricio Daniel)



Técnico: Rafael Guanaes